106 Millionen Franken: Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot

Mehr «Schweiz»

Unglaublich – schon wieder hat dieser sogenannte «Glückspilz» dick abgestaubt! (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat 105,9 Millionen Franken gewonnen bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag. Die richtige Gewinnkombination lautete 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die Sterne 1 und 11.

Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html (sda)