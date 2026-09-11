106 Millionen Franken: Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot
Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat 105,9 Millionen Franken gewonnen bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag. Die richtige Gewinnkombination lautete 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die Sterne 1 und 11.
Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html (sda)