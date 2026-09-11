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106 Millionen: Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot

106 Millionen Franken: Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot

11.09.2026, 22:0611.09.2026, 22:06
Un homme coche des numeros sur des bulletins de l&#039; Euro Millions de la Loterie Romande dans le kiosque de Josephine, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. (KEYSTONE/S ...
Unglaublich – schon wieder hat dieser sogenannte «Glückspilz» dick abgestaubt! (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat 105,9 Millionen Franken gewonnen bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag. Die richtige Gewinnkombination lautete 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die Sterne 1 und 11.

Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html (sda)

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