Je nach Alter unterscheiden sich die Dinge im Online-Warenkorb. Bild: watson

Unser Online-Einkauf verrät, wie alt wir sind

Eine Auswertung von Galaxus zeigt, wie der Onlinewarenkorb das Alter der Kundschaft verrät.

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Neben neutralen Produkten wie USB-Kabel, Handys oder Batterien gibt es beim Online-Kauf auch immer wieder Dinge, die Rückschlüsse auf das jeweilige Alter des Konsumenten geben. Ob etwa eine Wasserpfeife, eine Einwegkamera oder eine Modelleisenbahn: Sie verraten laut Galaxus, ob jemand 20 oder 50 ist. Für die Datenanalyse hat Galaxus Verkäufe von Digitec und Galaxus im Jahr 2026 bis Ende August berücksichtigt, jedoch nur bei Produkten, von denen mindestens 500 Stück verkauft wurden.

Tabakprodukte bei Gen Z

Die 18- bis 24-Jährigen sind bei Galaxus für 1-2 Prozent der Verkäufe verantwortlich, dabei kaufen sie aber vor allem eines: Tabakprodukte. Drei von zehn Shishas und ein Viertel der Blunts, also Tabakblätter zum Zigarettendrehen, gehen auf die Kappe der Gen Z.

Ebenfalls beliebt sind bei den Jungen DJ-Controller, Gaming-Headsets und CPU-Wasserkühler. Ein Fünftel dieser Verkäufe geht auf die junge Generation zurück.

Teenies interessieren sich derweil mehr für Comics, Schallplatten, Boxhandschuhe und Motorradfunk. Und auch günstige Handy-Abos sind bei Minderjährigen beliebt.

Hochzeit und Familiengründung

Bei den 25- bis 34-Jährigen dominieren vor allem zwei Themen: Hochzeit und Nachwuchs. Bei ersterem sind offenbar die Fotos des grossen Tages sehr wichtig, denn 60 Prozent der Einweg- und Analogkameras werden von dieser Altersgruppe erworben.

Bei der Familiengründung zeigt sich ebenfalls ein klares Bild, denn über die Hälfte aller Schwangerschaftstests, Tragetücher, Wickelkommoden und Milchpumpen wird von dieser Altersgruppe bestellt.

Velo und Schultüten

Sind die Kinderchen dann schon grösser, kaufen die Eltern für ihre Sprösslinge gerne Produkte für deren jeweiliges Hobby.

Die 35- bis 44-Jährigen kaufen 75 Prozent des Velokindersitz-Zubehörs sowie sechs von zehn Schultüten, Unihockeystöcken und Wasserballons. Beliebt sind auch Strassenkreide, Kinderkopfhörer und Wasserrutschen, die zu 60 Prozent auf das Konto dieser Altersgruppe gehen.

Sportutensilien

Die 45- bis 54-Jährigen brauchen mit zunehmendem Alter vermehrt Lesebrillen, denn vier von zehn Brillen landen in ihrem Einkaufskorb. Dazu dominiert hier der Sport. Ob Tischtennistische, Handbälle oder Tennisschuhe: Die um die 50-Jährigen tun wohl was für ihren Körper.

Technik bei den Älteren

Ebenfalls eine hohe Nachfrage nach Lesebrillen ist bei den 55- bis 64-Jährigen zu beobachten. Daneben beschäftigen sich die Älteren mit Technik, denn TV-Receiver, Satellitenschüsseln und Navigationsgeräte führen hier die Liste an.

Bei den Rentnerinnen und Rentnern, also den Über-65-Jährigen, sind mit 40 Prozent Hörgeräte-Zubehör und mit 30 Prozent Inkontinenzprodukte gefragt. Der Spass darf hier aber auch nicht fehlen. Für etwa einen Viertel der Modelleisenbahn-Elektronik sind die Pensionierten verantwortlich.

Diese Altersgruppen kaufen am meisten

Bei Galaxus kaufen mit einem Drittel die 35- bis 44-Jährigen am meisten ein, gefolgt von den 45- bis 54-Jährigen. Die über 55-Jährigen machen einen Fünftel aus. Am wenigsten kaufen die unter 25-Jährigen bei Galaxus ein.

(kek)