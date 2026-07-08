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Neuer Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung

Ein Schild macht darauf aufmerksam, dass der Swisslos Swiss Lotto Jackpot bei 36 Millionen Franken steht, am Mittwoch, 13. August 2014, in Basel. Seit nunmehr 38 Ausspielungen hat kein Mitspielender m ...
Bild: KEYSTONE

Für den Jackpot fehlte nicht viel: Neuer Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung

08.07.2026, 23:4108.07.2026, 23:41

Neuer Millionengewinn bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch: Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Die ausgelosten Zahlen waren die 2, 3, 4, 15, 33 und 35. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 12 gezogen und als Joker-Zahl die 329998.

Für die nächste Ziehung am Samstag befinden sich 11,9 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte. (sda)

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