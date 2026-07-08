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Für den Jackpot fehlte nicht viel: Neuer Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung

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Neuer Millionengewinn bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch: Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Die ausgelosten Zahlen waren die 2, 3, 4, 15, 33 und 35. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 12 gezogen und als Joker-Zahl die 329998.

Für die nächste Ziehung am Samstag befinden sich 11,9 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte. (sda)