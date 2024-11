500 Prozent mehr Steuern: In diesem Kanton erleben Autofahrer gerade ihr blaues Wunder

Nun versucht Genf, den Scherbenhaufen zu beseitigen. Am Donnerstag entschied das Parlament, dass die Rechnungen erst im Juni 2025 statt schon dieses Jahres fällig werden und Betroffene die Beträge gestaffelt bezahlen können. Zudem überwiesen die Abgeordneten einen ganzen Strauss an Vorstössen an die zuständige Kommission, um das Gesetz zu überarbeiten. Und um die Lehren aus dem Debakel zu ziehen. (aargauerzeitung.ch)

Und das wurde es auch. Nur hat offenbar niemand erwartet, dass die Steuerprogression derart hart zuschlägt – und so für alte Autos exorbitante Beträge von einigen tausend Franken fällig werden. Tausende Genferinnen und Genfer seien von massiven Steuererhöhungen betroffen, konstatierte die Kantonsregierung am Donnerstag. Das stosse auf «allgemeines Unverständnis». Tatsächlich ist der Aufschrei über alle Parteien hinweg gross. Auch linke Abgeordnete wie SP-Kantonsrat Sylvain Thévoz sprechen von einem «Schockeffekt».

Eine Gesetzesänderung führt im westlichsten Schweizer Kanton zu teils massiven Zunahmen der Motorfahrzeugsteuer – von denen niemand wusste oder wissen wollte. Dutzende Beispiele zirkulieren in den Medien. So muss eine Besitzerin eines Citroën-Familienvans aus dem Jahr 1998 neu 2100 Franken statt bisher 297 Franken zahlen. Und für einen Fiat-Campingwagen von 2015 werden 3840 statt 700 Franken fällig, wie die «Tribune de Genève» berichtete.

Rechnungsschock für Tausende Autolenkerinnen und Autolenker: In Genf hat eine Reform ungeahnt happige Folgen für den Geldbeutel. Niemand will verantwortlich sein – die Kakofonie ist perfekt.

Susanne Wille will bei der SRG etwa 1000 Stellen abbauen

Seit diesem Monat ist Susanne Wille neue Generaldirektorin der SRG. Sie hat grosse Pläne: Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, kündigte Wille an ihrem ersten Arbeitstag in einer virtuellen Rede an, es werde zur «bislang grössten Transformation in der Geschichte des Unternehmens» kommen. Konkret sollen bis 2029 satte 270 Millionen Franken gespart werden.