Wallis verbietet Konversionstherapien – nur SVP stellte sich komplett quer

2018 hatte ein in den Kantonen Genf und Waadt praktizierender homöopathischer Arzt angeboten, «Homosexualität zu heilen». 2020 empfahl sich ein Psychiater in Schwyz für solche «Therapien». (sda)

Es ist nicht bekannt, wie viele solche Therapien in der Schweiz durchgeführt werden. Immer wieder gelangen jedoch Einzelfälle an die Öffentlichkeit.

In anderen deutschsprachigen Kantonen waren die Parlamente ebenfalls der Meinung, dass solche Therapien untersagt werden sollten, sprachen sich jedoch für ein Verbot auf nationaler Ebene aus. In Bundesbern liegt der Ball beim Ständerat, nachdem die grosse Kammer einen Vorstoss seiner Rechtskommission für ein solches Verbot angenommen hatte.

In der Schweiz war Neuenburg der erste Kanton, der im Mai 2023 ein Verbot von Konversionstherapien erliess. Seither sind diesem Beispiel alle Westschweizer Kantone und mit Basel-Stadt, Bern, St. Gallen und Zürich auch einige Deutschschweizer Kantone gefolgt.

Die nationalen Interessenverbände von Homo-, Bi- und Transsexuellen sowie Transgenderpersonen äusserten sich zufrieden über diesen Entscheid des Walliser Grossen Rats. Die Lesbenorganisation Schweiz (LOS), Transgender Network Switzerland (TGNS) und Pink Cross sowie QueerVS begrüssten «das Engagement des Staatsrats und des Grossen Rates des Kantons Wallis im Kampf gegen diese schädlichen Praktiken, die tiefe psychologische Schäden verursachen», hiess es in einem Communiqué. Zugleich forderten sie eine «rigorose Umsetzung des Verbots».

Konversionstherapien zur Änderung der sexuellen Orientierung werden im Kanton Wallis verboten. Ein entsprechender Gesetzesartikel war Teil des revidierten kantonalen Gesundheitsgesetzes, das der Grosse Rat am Donnerstag mit 107 Ja- zu 21 Nein-Stimmen angenommen hat.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sinner vorzeitig im Halbfinal der ATP Finals +++ Formel 1 fährt weiterhin in Monaco

Bist du auch so schlecht im Englisch wie der Schweizer Durchschnitt?

«Es ist pervers!» – auf der A1 bei Bern zeigt sich, was für mehr Autobahn spricht

Zwei Verdächtige in Westbank getötet +++ Schweiz organisiert Konferenz für Palästinenser

Nachdem die letzte Woche fail war, kommen hier: MEHR FAILS! (Diesmal in lustig)

Stadler Rail von Unwetter in Spanien betroffen – auch Ärger aus Berlin

Unwetterkatastrophen haben Stadler Rail zuletzt hart getroffen: Die Produktion wurde teils massiv in Mitleidenschaft gezogen. Gleichzeitig gibt es Verzögerungen bei einem Grossauftrag aus Berlin. Daher muss der Ostschweizer Zugbauer seine Prognosen für 2024 senken.

Die Unwetterkatastrophe in Spanien von Ende Oktober habe auch Stadler Rail getroffen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Das Werk sei zwar unbeschädigt geblieben und gleiches gelte für die rund 3000 Mitarbeitenden. Mehrere Aussenlager von Stadler Valencia seien jedoch in Mitleidenschaft gezogen worden.