Nach JSVP-Protest: Ombudsstelle rügt SRF wegen Instagram-Meme

Das SRF ist am Montag für einen Instagram-Post von SRF 3 gerügt worden. Beim betroffenen Post handelt es sich um eine satirische Grafik zur Autobahn-Abstimmung am kommenden Wochenende. Die Kernaussage des Memes: Mehr Autobahnspuren helfen nicht gegen Stau.

Mit diesem Post habe das SRF gegen die Gebote der Sachgerechtigkeit und Vielfalt verstossen, so das Urteil der SRG-Ombudsstelle. Der Post enthalte eine «klare politische Botschaft mit einem Bezug zu einer realen Fragestellung». So heisst es:

«Es ist offensichtlich, dass SRF3 hier eine Abstimmungsempfehlung für den 24. November abzugeben versucht.»

Ein weiteres Problem sei, dass man bei der Betrachtung nicht sofort erkenne, dass die satirischen Zeichnungen des Illustrators Cic bereits seit mehreren Jahren zum festen Bestandteil des Instagram-Angebots von Radio SRF 3 gehören.

Der Rüge der Ombudsstelle war eine Beanstandung der Jungen SVP vorausgegangen. Diese hatte im Post eine unzulässige Einmischung in den Abstimmungskampf gesehen. «Es ist jetzt amtlich, dass sich SRF politisch einseitig und damit auf unzulässige Art und Weise in den Abstimmungskampf zum Ausbau der Nationalstrassen eingemischt hat», so Nils Fiechter, der Präsident der Jungpartei, zum Entscheid der Ombudsstelle. (dab)