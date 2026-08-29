Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs vorläufig

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Die Lage auf dem Lindenhof wird im Verlaufe des Tages neu beurteilt. Bild: keystone

Die Stadtpolizei Zürich toleriert die Besetzung auf dem Lindenhof vorläufig. Das gab sie am Samstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Die Lage werde im Verlaufe des Tages neu beurteilt.

Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Lindenhof in der Stadt Zürich am Freitagabend besetzt. Auf Instagram kündigten sie an, den historischen Platz bis am Sonntag sperren zu wollen. Den Posts zufolge beabsichtigten sie mit der Aktion, gegen die europäische Migrationspolitik, Kriege und Aufrüstung zu protestieren.

Die Polizei hatte die Zugänge zur Grünanlage am Freitag abgeriegelt. Der Lindenhof ist ein historischer Platz und Aussichtspunkt auf einem Moränenhügel über der Zürcher Altstadt. (sda)