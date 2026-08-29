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Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs vorläufig

Polizei toleriert Besetzung des Stadtzürcher Lindenhofs vorläufig

29.08.2026, 09:3429.08.2026, 09:34
Ein Banner der Aktivisten haengt an der Mauer des Lindenhofs am Freitag, 28. August 2026 in Zuerich. Linksautonome Aktivisten haben am Freitag den Lindenhof besetzt. Sie fordern &quot;Solidaritaet sta ...
Die Lage auf dem Lindenhof wird im Verlaufe des Tages neu beurteilt.Bild: keystone

Die Stadtpolizei Zürich toleriert die Besetzung auf dem Lindenhof vorläufig. Das gab sie am Samstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Die Lage werde im Verlaufe des Tages neu beurteilt.

Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Lindenhof in der Stadt Zürich am Freitagabend besetzt. Auf Instagram kündigten sie an, den historischen Platz bis am Sonntag sperren zu wollen. Den Posts zufolge beabsichtigten sie mit der Aktion, gegen die europäische Migrationspolitik, Kriege und Aufrüstung zu protestieren.

Die Polizei hatte die Zugänge zur Grünanlage am Freitag abgeriegelt. Der Lindenhof ist ein historischer Platz und Aussichtspunkt auf einem Moränenhügel über der Zürcher Altstadt. (sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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Roger Durrer
28.08.2026 23:26registriert März 2025
Aktivisten? Nennt sie doch beim Namen, es sind Linksextreme wo sich genau wie Rechtsextreme nie an Recht und Ordnung halten werden!
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Kohl returns
29.08.2026 01:16registriert Mai 2026
Das Programm wurde dazugedichtet oder? klingt eher nach Satire als nach Revolution:-D.
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Felix99
28.08.2026 22:00registriert März 2022
Aktivisten? Wären sie von der Jungen Tat würdet ihr die Nazis nennen…..
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