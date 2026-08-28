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Zürcher Lindenhof von Aktivisten besetzt – Polizei vor Ort

Zürcher Lindenhof von Aktivisten besetzt – Polizei vor Ort

28.08.2026, 21:1528.08.2026, 21:15
Besetzung des Lindenhofs.
Das Banner ist aufgespannt, die Bar eröffnet, die Konzerte gestartet: Die Besetzung des Lindenhofs ist (noch) in vollem Gange.Bild: telegram

Aktivisten haben am Freitagabend den Zürcher Lindenhof besetzt. Unter dem Motto «Festung – Solidarität statt Abschottung» gedenken die Besetzer dort bis Sonntag zu bleiben, wie aus Beiträgen auf Instagram und Telegram hervorgeht.

Die örtliche Polizei dürfte wohl andere Pläne haben: Wie der Tagesanzeiger berichtet, haben Uniformierte in Vollmontur den historischen Platz im Kreis 1 umstellt und die (von den Aktivisten verbarrikadierten) Zu- und Abgänge abgeriegelt.

Geplant sei ein «vielfältiges Politik- und Musikprogramm», schreiben die Aktivisten. Von der anderen Limmatseite ist ein Banner und bunte Farben zu sehen. Doch was soll die Besetzung bezwecken?

Im Telegram-Aufruf schreiben die Aktivisten, sie wollen ein Zeichen gegen die «Welt in Flammen» setzen. Kritisiert werden der europäische Umgang mit der spanischen Exklave Ceuta, steigende Tech-Aktien, der «imperiale Bumerang» und die Aufrüstung.

(cpf)

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