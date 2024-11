«Salamitaktik»: Die Hauseigentümer treiben schon die nächste Miet-Reform voran

Für Bundesrat Parmelin offenbar nicht. Seine – ihm vom Parlament aufgezwungene – Unterstützung in der laufenden Kampagne für ein doppeltes Ja ist lau. Manche sagen, sie grenze an Dienstverweigerung. (aargauerzeitung.ch)

Und das ist sie aus Sicht von HEV-Vertreter Bregy noch immer: «Eine Gesamtrevision war und ist chancenlos», sagt er. Entsprechende Bestrebungen seien stets gescheitert. Eine breite Umfrage des Bundes habe zudem «generell eine grosse Zufriedenheit mit dem Mietrecht ausgemacht». Ein Bedarf für eine umfassende Revision sei nicht ausgemacht worden. Deshalb diskutiere das Parlament «in unregelmässigen Abständen punktuelle Anpassungen im Mietrecht», so Bregy. Für ihn sei das der «sachgerechte» Weg.

Doch der Nationalrat sagte in einer denkwürdigen Abstimmung äusserst knapp Nein zum Vorstoss der Kollegen aus dem Ständerat: Zunächst stimmten der Rat mit 94 gegen 93 Stimmen mit Ja. Doch dann stellte Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP) fest:

Die Wogen gingen hoch, Mietverbände waren empört. Und Parmelin stellte in der Nationalratsdebatte fest: «Das Urteil und die darauf folgenden Kontroversen zeigen, dass heute die Gerichte und nicht mehr der Gesetzgeber über die Festlegung der Mietzinse entscheiden» – deshalb brauche es ergebnisoffene Diskussionen über eine Gesamtrevision.

Im Nationalrat stand an jenem Tag eine Motion zur Debatte, die eine Gesamtrevision zum Ziel hatte. Der Ständerat hatte diese ein halbes Jahr zuvor einhellig überwiesen. Der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder, Bregys Partei- und Anwaltskollege, plädierte damals für eine umfassende Reform: «Die Revision des Mietrechts ist immer eine äusserst heikle Angelegenheit, weil wir ja ein ausgeglichenes und für beide Parteien – Vermieter und Mieter – seriöses und faires Mietrecht haben möchten.»

Wohnminister Parmelin strebte lange eine Gesamtrevision des Mietrechts an, mit einem Diskussionsprozess und einem runden Tisch mit allen beteiligten Kräften. «Es geht nicht darum, nur die Frage der Mieten zu untersuchen», sagte Parmelin am 1. Juni 2021 im Nationalrat:

Beim Eigenbedarf werde der Begriff «dringlich» durch «aktuell und bedeutend» geändert, «dies schafft Klarheit». An den übrigen Voraussetzungen der ausserordentlichen Kündigung ändere sich nichts. «Auch bei der Untermiete wird keine neue Kündigungsmöglichkeit eingeführt», sagt der Walliser Nationalrat.

«Mieterwechsel bedeuten in erster Linie Aufwand».

Zu den Vorlagen, die im November zur Abstimmung gelangen, sagt Bregy, es würden «keine neuen Kündigungsmöglichkeiten eingeführt». Vermieter hätten ein Interesse an langfristigen Mietverhältnissen:

Den Vorwurf der Salamitaktik weist Mitte-Nationalrat Philipp Bregy als «unredlich» zurück. Jeder dieser Vorstösse reagiere «auf tatsächliche Gegebenheiten oder Gerichtsentscheide». Ziel sei immer ein «klares Mietrecht», denn «klar bedeutet auch fair», so Bregy, seines Zeichens Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV).

Im August hat eine Mehrheit der nationalrätlichen Rechtskommission die beiden Anliegen bereits befürwortet, am Donnerstag hat sie dazu noch zwei Berichte diskutiert. Voraussichtlich im Frühling 2025 wird das Parlament darüber beraten, der Mieterverband hat vorsorglich schon mal das Referendum angedroht. Und für SP-Nationalrätin Jaccoud ist «offensichtlich, dass es den Vermietern nicht um Rechtssicherheit geht, wie sie nun im Abstimmungskampf behaupten, sondern um ihren Profit.»

Diese haben zum Ziel, dass Anfangsmietzinse nur angefochten werden können, wenn sich Mieterinnen und Mieter bei Vertragsabschluss in einer «persönlichen oder familiären Notlage» befanden. Aus Vermietersicht geht es um «Treu und Glauben im Mietrecht». Der zweite Vorstoss hat zum Ziel, Mieten einfacher dem orts- und quartierüblichen Niveau anzupassen.

Ihre Vorwürfe untermauert sie mit dem strategischen Vorgehen der Gegenseite. Am 24. November stimmt die Schweiz vorerst nur über zwei von ursprünglich sechs Vorstössen ab: die erleichterte Durchsetzung des Eigenbedarfs sowie neue, strengere Regeln bei der Untermiete. Doch noch bevor der Volksentscheid vorliegt, ist die bürgerliche Mehrheit im Parlament dabei, schon die nächsten Vorstösse voranzutreiben.

