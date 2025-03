Monica Sanesi ist neben Serap Kahriman die beste Wahl für die GLP. Bild: zurich.grunliberale.ch

GLP Stadt Zürich schlägt diese zwei Frauen für zweiten Stadtratssitz vor

Die GLP der Stadt Zürich soll entweder mit Gemeinderätin Serap Kahriman oder mit Kantonsrätin Monica Sanesi einen zweiten Sitz in der Stadtregierung holen. Dies schlägt der Parteivorstand der Mitgliederversammlung vom 20. März vor.

Serap Kahriman ist Gemeindepräsidentin. Bild: frauenzentrale-zh.ch

Sie sei überzeugt, dass es frischen Wind in der städtischen Exekutive brauche, erklärte die GLP am Freitag in ihrer Mitteilung zu ihrem Anspruch auf einen zweiten Sitz. Sie sei im Gemeinderat die viertstärkste Kraft und könne tragfähige Mehrheiten bilden.

Der bisherige GLP-Stadtrat Andreas Hauri stellt sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Die Wahlen finden im März 2026 statt. (sda)