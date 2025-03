Berner GLP-Politikerin Melanie Mettler tritt aus Nationalrat zurück

Die GLP-Nationalrätin Melanie Mettler hat ihren Rücktritt aus dem Nationalrat per 3. März 2025 bekanntgegeben. Die Bernerin will sich auf ihr Mandat in der Berner Stadtregierung konzentrieren, wie ihre Partei am Samstag mitteilte.

Melanie Mettler. Bild: keystone

Die 48-Jährige war seit Dezember 2019 für die GLP im Nationalrat. In einem Communiqué hob die GLP Kanton Bern ihre «prägende Rolle in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und ihr Engagement in sicherheitspolitischen Fragen» hervor.

Die Nachfolge von Mettler werde Fabienne Stämpfli am 4. Dienstag antreten. Die 32-jährige Umweltingenieurin werde sich im Nationalrat für die Anliegen der «jungen Bevölkerung» stark machen, hiess es weiter.

Nächsten Montag startet in Bern die Frühjahressession. (sda)