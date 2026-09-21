Darum wird die Instandhaltung von Wanderwegen immer teurer

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Über 65'000 Kilometer Wanderwege erschliessen die schönsten Landschaften der Schweiz. Hinter jedem dieser Wege steckt ganz schön viel Arbeit: Kontrolle, Pflege, Reparaturen nach Unwettern. Um das Wandernetz kümmern sich über 2000 Freiwillige.

Doch der Unterhalt kostet auch Geld: Rund 50 Millionen Franken werden jedes Jahr dafür aufgewendet. Laut einer Schätzung von «Le Temps» entspricht dies etwa 800 Franken pro Kilometer. Allerdings verursacht ein steiler Bergweg, der etwa von Erosion betroffen ist, deutlich mehr Aufwand als ein einfacher Weg im Flachland.

Ein Mann trägt einen Rechen für den Unterhalt des Wanderwegs auf den Calanda. Bild: KEYSTONE

Damit die Wege zugänglich bleiben, werden sie das ganze Jahr über instand gehalten und an die jeweiligen Jahreszeiten angepasst. Im Winter werden Schneeschuhwanderwege markiert. Sobald es wärmer wird, beginnt die Vorbereitung auf die Wandersaison: Entwässerungsgräben werden gereinigt, Stege wieder aufgebaut, umgestürzte Bäume und Äste werden entfernt. Darüber hinaus werden die Wege nach wetterbedingten Ereignissen wie Steinschlägen, Erdrutschen und Stürmen überwacht und repariert.

Im Wallis steigen der Aufwand und die Kosten für den Unterhalt der Wanderwege, wie Le Nouvelliste berichtet. Ein Grund dafür sind einerseits die Folgen des Klimawandels: Starkregen, Murgänge, Erosion und Felsstürze können Wanderwege beschädigen und den Unterhalt aufwendiger und teurer machen.

Seit der Corona-Pandemie gehen vor allem Jüngere mehr wandern. Bild: imago images

Mehr Wanderer mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Andererseits ist Wandern immer beliebter geworden. Rund vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer wandern regelmässig – deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. «Es gibt mehr Wanderer und vor allem sind sie anspruchsvoller», sagt Arnaud Giovanola vom Forstbetrieb Dents du Midi gegenüber der Zeitung. Giovanola ist für die Instandhaltung der Wanderwege in der Gemeinde Val d’Illiez im Kanton Wallis zuständig. Er beobachtet eine neue Gruppe von Wandernden: Menschen mit weniger Erfahrung. Entsprechend seien die Ansprüche an die Sicherheit und den Zustand der Wege gestiegen.

Neben der technischen Instandhaltung geht es darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Wandergruppen zu berücksichtigen. Thierry Monay von der Walliser Gemeinde Champéry sagt: «Die Berge müssen ein für alle zugänglicher Raum bleiben.» (cst)