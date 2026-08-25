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Tanja Good weiss, wie Frauen und Männer unterschiedlich wandern

Tanja Good Chixxs on Board
Tanja Good will mit Chixxs on Board Frauen für den Bergsport inspirieren.Bild: Tanja Good
Rauszeit Podcast

Wie wandern Frauen anders als Männer?

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Tanja Good, Gründerin der ersten Schweizer Bergsportschule von Frauen für Frauen.
25.08.2026, 01:0025.08.2026, 10:48
Reto Fehr
Reto Fehr
Inhaltsverzeichnis
Gast: Tanja Good
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Der Podcast
Wettbewerb
3 Wandertipps

Gast: Tanja Good

Frauen und Männer wandern anders. Zumindest teilweise. Oder stimmt das alles gar nicht? Sicher ist: 2015 gründete Tanja Good Chixxs on Board, die erste Berg- und Outdoorsportschule von Frauen für Frauen der Schweiz. Das Angebot und die Community wuchs mit den Jahren. Mit ihrem Herzensprojekt will Good Frauen aus der Schweiz, die Leidenschaft des Brett- und Bergsportes näher bringen und ihnen dabei Mut machen

Tanja Good Chixxs on Board
Tanja Good will Frauen in den Bergsport bringen. Da gehört auch Klettern mit dazu.Bild: Tanja Good

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Tanja, warum es ein Angebot von Frauen für Frauen braucht und was das weibliche Geschlecht in der Bergwelt anders macht Männer. Und was wir voneinander lernen können. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast
Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten «Rauszeit»-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.

Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch

Das ist der Rauszeit-Podcast:

Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson
Rauszeit Podcast
Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Die Grand Tour of Switzerland und Europcar verlosen gemeinsam tolle Preise. Als Hauptpreis wartet ein dreitägiges Paket mit Elektrofahrzeug-Miete, zwei Hotelübernachtungen inklusive Frühstück und E-Parkplatz.

Mitmachen kannst du jetzt unter:
switzerland.com/rauszeit

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

  • die Lieblingswanderung
  • die Wanderung vor der Haustüre
  • die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.

Hier gibt's weitere Episoden:

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