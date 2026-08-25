Tanja Good will mit Chixxs on Board Frauen für den Bergsport inspirieren. Bild: Tanja Good

Rauszeit Podcast

Wie wandern Frauen anders als Männer?

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Tanja Good, Gründerin der ersten Schweizer Bergsportschule von Frauen für Frauen.

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Gast: Tanja Good

Frauen und Männer wandern anders. Zumindest teilweise. Oder stimmt das alles gar nicht? Sicher ist: 2015 gründete Tanja Good Chixxs on Board, die erste Berg- und Outdoorsportschule von Frauen für Frauen der Schweiz. Das Angebot und die Community wuchs mit den Jahren. Mit ihrem Herzensprojekt will Good Frauen aus der Schweiz, die Leidenschaft des Brett- und Bergsportes näher bringen und ihnen dabei Mut machen

Tanja Good will Frauen in den Bergsport bringen. Da gehört auch Klettern mit dazu. Bild: Tanja Good

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Tanja, warum es ein Angebot von Frauen für Frauen braucht und was das weibliche Geschlecht in der Bergwelt anders macht Männer. Und was wir voneinander lernen können. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

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3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.