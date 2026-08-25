Wie wandern Frauen anders als Männer?
Gast: Tanja Good
Frauen und Männer wandern anders. Zumindest teilweise. Oder stimmt das alles gar nicht? Sicher ist: 2015 gründete Tanja Good Chixxs on Board, die erste Berg- und Outdoorsportschule von Frauen für Frauen der Schweiz. Das Angebot und die Community wuchs mit den Jahren. Mit ihrem Herzensprojekt will Good Frauen aus der Schweiz, die Leidenschaft des Brett- und Bergsportes näher bringen und ihnen dabei Mut machen
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Tanja, warum es ein Angebot von Frauen für Frauen braucht und was das weibliche Geschlecht in der Bergwelt anders macht Männer. Und was wir voneinander lernen können. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
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switzerland.com/rauszeit
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.