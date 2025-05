Ex-Grünen-Chef Blättli will in den Zürcher Stadtrat – und der FDP einen Sitz abjagen

Nationalrat Balthasar Glättli will in den Zürcher Stadtrat. «Ich will für die Grünen einen dritten Sitz im Stadtrat erobern», gab der ehemalige Chef der Grünen gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bekannt.

Balthasar Glättli will in den Zürcher Stadtrat. Bild: keystone

Mitglieder der Grünen hatten Mitte April gegen den Willen des Vorstands beschlossen, für die Stadtratswahlen im März 2026 mit drei Kandidierenden anzutreten. Dabei wollen sie einen Sitz auf Kosten der FDP erobern. Glättli ist nun der Erste, der sich dafür öffentlich ins Spiel bringt. «Wenn wir wirklich den Freisinnigen einen Sitz abjagen wollen, dann brauchen wir jetzt keine Aufbaukandidatur, dann brauchen wir jemanden, der sehr bekannt ist», begründet er seinen Entscheid. Und weiter:

«Ich glaube, es gibt keine bessere Person dafür.»

Glättli gehört zu den bekanntesten Mitgliedern der Zürcher Grünen. Der 53-Jährige sass von 1998 bis 2011 im Zürcher Gemeinderat, ehe er den Sprung in die nationale Politik wagte. Seit 2011 ist Glättli Mitglied des Nationalrats, von 2020 bis 2024 war er Parteipräsident der Grünen.

Seine Rückkehr in die Zürcher Politik begründet er nun damit, dass er wieder «d Händ dräckig mache» wolle. Weiter erhofft er sich damit, den Grünen einen Platz auf Kosten der FDP zu sichern. Bei den letzten Wahlen schaffte deren Vertreter Michael Baumer nur ganz knapp die Wiederwahl. Und Filippo Leutenegger, der damals etwas besser abschnitt, tritt nicht mehr an. «Es liegt etwas drin», zeigt sich Glättli deswegen optimistisch. (dab)