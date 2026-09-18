Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr tritt erneut an

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Mario Fehr (parteilos) will es nochmals wissen: Der 68-jährige Sicherheitsdirektor tritt bei den Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Frühling erneut an, wie er am Freitag ankündigte.

Mario Fehr will im Zürcher Regierungsrat bleiben. Bild: keystone

Fehr sitzt seit 2011 im Zürcher Regierungsrat. Ursprünglich für die SP, 2021 trat er nach diversen Konflikten aus der Partei aus. Bei den Wahlen 2019 und 2023 wurde er mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden wiedergewählt.

Der amtierende Sicherheitsdirektor sorgte in der Vergangenheit mit seinen Äusserungen im Asylbereich immer wieder für Diskussionen. Beispielsweise forderte er 2024 und auch 2026 nach Messerangriffen in Zürich und Winterthur, den mutmasslichen Tätern das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen.

Fehr liess sich mit seiner Entscheidung über die politische Zukunft Zeit. Als einziges Mitglied der siebenköpfigen Regierung äusserte er sich bis zuletzt nicht dazu. Die anderen Regierungsmitglieder gaben ihre Pläne für die Wahlen vom 4. April 2027 bereits bekannt. (hkl/sda)