wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr tritt erneut an

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr tritt erneut an

18.09.2026, 10:1718.09.2026, 10:17

Mario Fehr (parteilos) will es nochmals wissen: Der 68-jährige Sicherheitsdirektor tritt bei den Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Frühling erneut an, wie er am Freitag ankündigte.

Regierungsrat Mario Fehr, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, spricht an einer Medienkonferenz zur aktuellen Lage im Asylbereich im Kanton Zuerich, am Dienstag, 16. Dezember 2025 im Konferenzzentrum W ...
Mario Fehr will im Zürcher Regierungsrat bleiben.Bild: keystone

Fehr sitzt seit 2011 im Zürcher Regierungsrat. Ursprünglich für die SP, 2021 trat er nach diversen Konflikten aus der Partei aus. Bei den Wahlen 2019 und 2023 wurde er mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden wiedergewählt.

Der amtierende Sicherheitsdirektor sorgte in der Vergangenheit mit seinen Äusserungen im Asylbereich immer wieder für Diskussionen. Beispielsweise forderte er 2024 und auch 2026 nach Messerangriffen in Zürich und Winterthur, den mutmasslichen Tätern das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen.

Fehr liess sich mit seiner Entscheidung über die politische Zukunft Zeit. Als einziges Mitglied der siebenköpfigen Regierung äusserte er sich bis zuletzt nicht dazu. Die anderen Regierungsmitglieder gaben ihre Pläne für die Wahlen vom 4. April 2027 bereits bekannt. (hkl/sda)

Mario Fehrs Nummernschild ging für mehr weg als Natalie Ricklis ‒ so teuer war es
Mario Fehrs Nummernschild ging für mehr weg als Natalie Ricklis ‒ so teuer war es
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bundesgericht sperrt Jäger aus dem Zürcher Oberland
Das Bundesgericht hat einem Jäger aus dem Zürcher Oberland eine einjährige Sperre verpasst. Er hatte mehrfach seine Pflichten missachtet, so unterliess er es etwa, erlegte Wildschweine auf gefährliche Fadenwürmer zu testen.
Zur Story