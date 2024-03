Rechtsextremist Martin Sellner

Der in Wien geborene Sellner bewegt sich seit seiner Teenagerzeit im rechtsextremen Milieu. Bekannt geworden ist er unter anderem durch die Mitgründung der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ). Sellners Einreiseverbot in die USA wurde damit begründet, dass er Kontakt mit dem rechtsextremen australischen Massenmörder Brenton Tarrant hatte. Dieser hatte im neuseeländischen Christchurch 2019 zwei Moschen angegriffen und 51 Menschen getötet.



Erst kürzlich war Sellner in den Schlagzeilen, weil er offenbar beim Rechtsextremen-Treffen im deutschen Potsdam zum Thema «Remigration» referiert hatte. Mit Remigration wird grundsätzlich die Rückführung von Menschen mit ausländischen Wurzeln in ihr Herkunftsland bezeichnet. Der Begriff wurde von den Teilnehmenden in Potsdam, unter denen auch AfD-Parteimitglieder waren, in der Folge relativiert.