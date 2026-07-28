Der stärkste Anreiz ist demokratische Rückmeldung: Junge Erwachsene wollen sehen, dass ihre Stimme angekommen ist, wie das Ergebnis aussieht und ob daraus ein öffentlicher oder politischer Anschluss entsteht. Bild: www.imago-images.de

Umfrage: Junge Erwachsene wollen politisch mitreden

Junge Erwachsene sind durchaus politisch interessiert. Aber statt eines schnellen digitalen Klicks wünschen sie sich verständliche Orientierung, faire Information, sichtbare Quellen, transparente Datenlogik, glaubwürdige Rückmeldung und eine realistische Antwort auf die Frage, was mit ihrer Stimme geschieht. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage.

Mehr «Schweiz»

Die Demokratieplattform Vox Natio Schweiz untersuchte, was 16- bis 24-Jährige zur ersten Teilnahme an digitalen Abstimmungen bewegt, was ihre Beteiligung sinnvoll macht und weshalb sie wiederkommen. Grundlage waren eine Vorstudie, zehn Expertinnen- und Experten-Interviews sowie zwei Workshops mit 21 jungen Erwachsenen in Zürich und Bern.

Zentrale Erkenntnisse aus der Umfrage sind: Information soll gestuft aufgebaut werden. Junge Erwachsene wünschen sich keine möglichst kurzen politischen Inhalte, sondern einen klaren Einstieg mit ausreichender Entscheidungsgrundlage: kurze Orientierung, verständliche Abstimmungsfrage, Pro- und Kontra-Argumente, sichtbare Quellen sowie freiwillige Vertiefung.

Bei der Datenerhebung zeigte sich, dass junge Erwachsene Datenangaben zu ihrer Person nicht grundsätzlich ablehnen, sie erwarten aber einen erkennbaren Zweck.

Der stärkste Anreiz allerdings ist demokratische Rückmeldung. Junge Erwachsene wollen sehen, dass ihre Stimme angekommen ist, wie das Ergebnis aussieht und ob daraus ein öffentlicher oder politischer Anschluss entsteht.

Vox Natio ist die digitale Abstimmungsplattform des Vereins Vox Natio Schweiz mit Sitz in Langenthal BE. Der Verein hat nach eigenen Angaben das Ziel, gesellschaftlich relevante Fragen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und Menschen die Möglichkeit zu geben, regelmässig ihre Stimme zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen abzugeben.

Vox Natio gehören unter anderen Reiner Eichenberger, Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, und Christine Badertscher, Berner Grünen-Nationalrätin, an. (sda)