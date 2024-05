Neue Zuwanderungs-Initiative der SVP zustande gekommen

Wohnen vor 2050 9,5 Millionen Menschen im Land, müssten Bundesrat und Parlament Massnahmen ergreifen. So dürften etwa vorläufig Aufgenommene keine Niederlassungsbewilligung mehr erhalten und auch nicht mehr eingebürgert werden. Auch der Familiennachzug würde eingeschränkt.

Die Nachhaltigkeits-Initiative visiert erneut die Personenfreizügigkeit an. Gemäss Initiativtext soll die Bundesverfassung mit einem neuen Artikel zur «nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung» ergänzt werden. Demnach soll die ständige Wohnbevölkerung zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten.

Parlament und Landesregierung würden diese nicht umsetzen, lautet der Vorwurf der Partei. 2020 war dann aber ihre Begrenzungsinitiative an der Urne chancenlos. Diese verlangte die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU.

Nötig für das Zustandekommen sind 100'000 Unterschriften. Die SVP will mit dem erneuten Anlauf zum Thema der Umsetzung ihrer im Februar 2014 von Volk und Ständen angenommenen Masseneinwanderungsinitiative zum wiederholten Mal Nachdruck verschaffen.

Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeits-Initiative)» ist formell zustande gekommen. Ihre Prüfung ergab, dass 114'430 der 114'805 eingereichten Unterschriften gültig sind, wie die Bundeskanzlei am Freitag mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Christian Gross motiviert Hakaaaan bis in die Zehenspitzen und wir dürfen zuschauen

WIR SIND DABEI! Nemo und die Schweiz stehen am ESC im Final

So viel Zeit würdest du sparen, wenn wir schnellere Züge hätten

IQ 190 plus: Das sind aktuell die zehn intelligentesten Menschen der Welt

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Für uns steht der Gewinner fest: So schlimm waren die Auftritte im 1. Halbfinal

27-Jähriger nach Sturz in Limmat tot geborgen

Ein 27-jähriger Mann stürzte in der Nacht in die Limmat und bleibt trotz intensiver Suchaktion zuerst vermisst, wie die Kantonspolizei Aargau meldet. Kurz vor Mittag wurde vermeldet, dass der Mann tot geborgen worden sei, die Leiche sei bei einem Kraftwerk in Wettingen gefunden worden. Ein 24-Jähriger habe im unwegsamen Ufergelände gerettet werden können. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.