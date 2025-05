Bund kastriert Hengste, um die Staatskasse zu entlasten – Züchter empört

Auch Pauline Queloz, Geschäftsführerin des Freibergerverbands, kritisiert den Zeitpunkt der Kastration. Nachvollziehen kann sie indes den Entscheid an sich. Die beiden Hengste, die nun kastriert wurden, seien in den letzten Jahren von Züchtern kaum gefragt gewesen, sagt sie. Dann könne man auch nicht kritisieren, wenn sie kastriert und verkauft werden.

«Mitten in der Decksaison Hengste zu kastrieren, das geht doch nicht!», regt sich Spring auf. Die inzwischen kastrierten Hengste sind noch im Katalog aufgeführt. Damit mache sich das Nationalgestüt zum Gespött. «Kein privater Züchter könnte sich so etwas leisten», sagt er. Diverse Personen hätten sich bei ihm gemeldet, die seinen Frust teilen.

Für die Freibergerpferde mit den klingenden Namen wie Don Adonis oder Netflix de Wallenried bedeutet das: Ihnen geht's ans Gemächt. Die Hengste, deren Sperma in der Zucht am wenigsten gefragt ist, werden kastriert und anschliessend verkauft. Eben erst mussten Historique («schöner Kopf», «viel Schub aus der Hinterhand», heisst es in seiner Beschreibung) und Caran d'Ache du Clos Virat (dessen «taktvoller Trab» der Bund hervorhebt) aus Spargründen unters Messer.

Autofahrer fährt in Gossau SG Fussgänger an und verprügelt ihn

Ein Passant ist am frühen Sonntagmorgen in Gossau SG von einem Autofahrer angefahren und anschliessend verprügelt worden. Der 23 Jahre alte Fussgänger musste sich in Spitalpflege begeben, vom Autofahrer fehlte am Sonntagvormittag jede Spur.