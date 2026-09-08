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Gesellschaft & Politik

Neutralitätsinitiative: Darüber stimmen wir am 27. September ab

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Die Neutralitätsinitiative erklärt in 75 Sekunden

Wie soll die Schweiz ihre Neutralität auslegen? Die Initiative will strengere Regeln in die Verfassung schreiben. Das musst du zur Abstimmung vom 27. September wissen.
08.09.2026, 17:3308.09.2026, 17:33
Yann Lengacher
Yann Lengacher
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Die Schweiz ist neutral – doch was bedeutet das für Sanktionen gegen Russland oder die Zusammenarbeit mit der Nato? Die Neutralitätsinitiative von Pro Schweiz und SVP-Exponenten will den Spielraum enger definieren.

Die Befürworter wollen damit die Neutralität absichern. Bundesrat und Parlament warnen hingegen vor einer Einschränkung des aussenpolitischen Handlungsspielraums.

Was die Vorlage konkret verlangt und welche Argumente dafür und dagegen sprechen, erfährst du im Video.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd
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