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Die Neutralitätsinitiative erklärt in 75 Sekunden

Wie soll die Schweiz ihre Neutralität auslegen? Die Initiative will strengere Regeln in die Verfassung schreiben. Das musst du zur Abstimmung vom 27. September wissen.

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Die Schweiz ist neutral – doch was bedeutet das für Sanktionen gegen Russland oder die Zusammenarbeit mit der Nato? Die Neutralitätsinitiative von Pro Schweiz und SVP-Exponenten will den Spielraum enger definieren.

Die Befürworter wollen damit die Neutralität absichern. Bundesrat und Parlament warnen hingegen vor einer Einschränkung des aussenpolitischen Handlungsspielraums.

Was die Vorlage konkret verlangt und welche Argumente dafür und dagegen sprechen, erfährst du im Video.

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Wie stehst du zur Neutralitätsinitiative? Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Ich bin unentschlossen. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 238 Personen teilgenommen

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