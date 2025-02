Darbellay begründete seinen Verzicht insbesondere mit der bevorstehenden Staatsratswahl im Kanton Wallis. Bild: keystone

Ritter bleibt der einzige offizielle Kandidat: Auch Darbellay will nicht Bundesrat werden

Christophe Darbellay will nicht Bundesrat werden. Damit bleibt Markus Ritter der einzige offizielle Kandidat für die Nachfolge von Viola Amherd.

Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay will nicht in den Bundesrat. Der frühere Nationalrat gab seinen Verzicht auf eine Kandidatur für die Nachfolge von Viola Amherd (Mitte) an einer Medienkonferenz der Mitte Unterwallis am Sonntag in Charrat VS bekannt.

Der 53-Jährige begründete seinen Verzicht insbesondere mit der bevorstehenden Staatsratswahl im Kanton Wallis am 2. März, wo der Berufspolitiker eine dritte Amtszeit anstrebt. Er habe diesen Entscheid nach langer und reiflicher Überlegung getroffen.

Bisher hat sich nur der St. Galler Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter um die Amherd-Nachfolge beworben. (sda)