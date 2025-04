Video: watson/david indumi

«Früher war der Mann Ernährer»: Was bedeutet Männlichkeit heute?

david indumi, timo wettstein

Am frühen Morgen trafen sich am Bahnhof Stadelhofen in Zürich rund 40 Aktivisten zum dritten Rethink Masculinity Day. Gekleidet im Rock wollen sie gemäss den Organisatoren so symbolisch aufzeigen, auf «welch wackeligen Beinen die traditionelle Männlichkeit steht» und «wie vielfältig Männlichkeiten heute gelebt werden können».

Die Diskussion rund um Männlichkeiten ist zur Zeit mehr als aktuell. Im März hat Netflix mit der Serie «Adolescence» auf der ganzen Welt zu Diskussionen über die Krise der Männlichkeit angeregt.

Grund genug, die Aktivisten und männliche Passanten zu fragen, was Männlichkeit ihrer Ansicht nach ist. Die Antworten gibt es im Video:

Video: watson/david indumi

Zur Aktion aufgerufen hatte der Verein «Die Feministen», links angesiedelte Parteien sowie der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen (männer.ch). Die Aktion fand zeitgleich auch in Bern und Basel statt.



