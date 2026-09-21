wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Wegen Lungenkrankheit: Kantone ordnen 1500 Schweineschlachtungen an

&quot;Gesunde&quot; Schweine in einem Stall im niedersaechischen Vesbeck, aufgenommen am Montag, 19.Januar 1998. In Luesche (Landkreis Vechta) mussten rund 1000 Schweine gekeult werden, da dort in zwe ...
Betroffen sind 20 Zuchtbetrieben sowie 40 Mastbetriebe.Bild: FOUR PAWS

Wegen Lungenkrankheit: Kantone ordnen 1500 Schweineschlachtungen an

21.09.2026, 13:0221.09.2026, 13:02

Um die Ausbreitung der letzte Woche bekannt gewordenen Lungenkrankheit «Enzootische Pneumonie» einzudämmen, müssen rund 1500 Zuchtschweine und deren Ferkel getötet werden. Betroffen sind die Schweinebestände in 20 Zuchtbetrieben in den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn, Schwyz, Thurgau und Waadt sowie 40 Mastbetriebe in 14 Kantonen.

Die Tiere in den Zuchtbetrieben sollen, soweit möglich, geschlachtet werden, wie der Luzerner Veterinärdienst am Montag mitteilte. Er übernimmt die Kommunikation, weil der Kanton am stärksten betroffen ist, wie das Regionaljournal Zentralschweiz in seiner Mittagsausgabe berichtete. Im Kanton Luzern wurde der Erreger bislang in elf Zuchtbetrieben nachgewiesen. Im ganzen Kanton gibt es ungefähr 400'000 Schweine.

Lungenkrankheit bei Schweinen in Dutzenden Betrieben ausgebrochen
Lungenkrankheit bei Schweinen in Dutzenden Betrieben ausgebrochen

Tiere, bei denen dies nicht möglich ist, werden «tierschutzkonform getötet». Eine «teilweise Sanierung» reiche nicht aus, um den Erreger sicher aus den betroffenen Beständen zu entfernen, teilten die Veterinärbehörden mit.

Die «Räumung» der Betriebe soll innerhalb von zwei Wochen bis voraussichtlich am 2. Oktober abgeschlossen sein. Anschliessend werden die Ställe gereinigt und desinfiziert.

Schlachtungen «unumgänglich»

Für die 40 betroffenen Mastbetriebe gelten bis auf Weiteres «Tierverkehrssperrungen». Damit soll verhindert werden, dass der Erreger in weitere Betriebe gelangt. Es werden keine Tiere mehr zwischen den Betrieben ausgetauscht. Die Abklärungen zu möglichen weiteren betroffenen Betrieben laufen, hiess es weiter.

Die Massnahmen wurden von den zuständigen Veterinärbehörden gemeinsam mit dem Bund und den Vertretenden der Schweinebranche beschlossen. Für die betroffenen Tierhaltenden bedeutet die Räumung gemäss Mitteilung den Verlust des gesamten Schweinebestands. Das sei «einschneidend». Die Behörden halten sie wegen des Risikos einer weiteren Ausbreitung jedoch für «unumgänglich».

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass in einem Verbund von Schweinezucht- und Mastbetrieben 60 Betriebe wegen der Lungenkrankheit unter Quarantäne gestellt worden waren. Die Enzootische Pneumonie ist laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine langwierige Erkrankung, die sich fast im ganzen Bestand ausbreitet. Besonders betroffen sind Mast- und Absetzferkel.

Die Schweiz galt nach einer Sanierung zwischen 1996 und 2004 als weitgehend frei von der Tierseuche. Für Menschen ist die Enzootische Pneumonie ungefährlich. (pem/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Auf Schweizer Bauernhöfen gibt es immer weniger Kühe und Schweine
Auf Schweizer Bauernhöfen gibt es immer weniger Kühe und Schweine
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Strafanzeige gegen Zürcher Bauer
1 / 8
Strafanzeige gegen Zürcher Bauer
Happige Vorwürfe gegen einen Bauern aus dem Zürcher Oberland: Die Organisation «Tier im Fokus» hat Strafanzeige wegen eines Verstosses gegen das Tierschutzgesetz gegen den Landwirt eingereicht.
quelle: zvg
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mutige Therapie-Schweinchen schlagen Schwarzbären in die Flucht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Frau will ZVV-Kontrolleure mit Billett-Trick überlisten – es endet teuer
In den Kantonen Zürich und Schwyz hat eine Frau probiert, mit einem bereits entwerteten ZVV-Billett Zug zu fahren. Das berichtet «Linth24». Dafür ist sie nun verurteilt worden.
Zur Story