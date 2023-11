Bund ordnet für 350 Arzneimittel tiefere Preise an

Heute ist Weltvegantag – diese Gemeinde in der Schweiz isst am häufigsten vegan

«Wir werden euch jagen und töten» – seit 3 Wochen nimmt Antisemitismus in der Schweiz zu

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel erfahren Jüdinnen und Juden in der Schweiz vermehrt Hass. In welcher Form, wie gefährlich er ist und in welchen «Codes» Antisemiten heute sprechen, sagt Jonathan Kreutner vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund im Interview.

Wie hat die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz die letzten Wochen erlebt?

Jonathan Kreutner: Viele Jüdinnen und Juden haben Familie und Freunde in Israel und sind bis ins Mark vom Angriff der Hamas erschüttert. Die Brutalität dieses Angriffs war beispiellos. Viele haben anschliessend aus ihrem Umfeld Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität erhalten. Etwa von Freunden und Nachbarn. Auch wir vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund SIG haben etwa fünfzig Solidaritätsmails erhalten. In einem Mail schrieb jemand beispielsweise, wie schockiert er vom Angriff der Hamas sei und dass er hoffe, dass Jüdinnen und Juden sich in der Schweiz weiterhin sicher und zu Hause fühlen können. Grosse Teile der Schweizerinnen und Schweizer fühlen mit uns mit. Das sehen und schätzen wir.