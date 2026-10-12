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Wieso Whey-Proteinpulver teurer wird

Whey-Proteinpulver wird bei Galaxus immer teurer.
Whey-Proteinpulver wird bei Galaxus immer teurer.Symbolbild: Shutterstock

Pumpen wird teurer: Whey-Preise steigen

Die Preise für Whey-Proteinpulver steigen. Trotzdem bleibt der Proteinshake für viele Sportlerinnen und Sportler ein fester Bestandteil ihres Alltags.
12.10.2026, 14:3112.10.2026, 14:31

Wer Muskeln aufbauen will, braucht nicht nur Durchhaltevermögen, sondern greift oft auch zu Proteinpulver. Doch das wird zunehmend teurer. Whey-Proteinpulver kostet zurzeit deutlich mehr als noch vor einigen Monaten, schreibt Galaxus. Das Kilo kostet diesen September durchschnittlich 54.84 Franken und somit etwa 12 Prozent mehr als noch im Januar 2026. Vergangenes Jahr lag der Durchschnittspreis sogar noch bei rund 46 Franken.

Proteinpulver
Whey-Pulver bleibt beliebt.Symbolbild: Shutterstock

Die Sportlerinnen und Sportler scheint dies nicht zu beeindrucken, denn im September 2026 betrafen neun von zehn bei Galaxus gekauften Proteinpulvern diese Sorte. Im August wurde gar ein neuer Verkaufsrekord erstellt.

Gründe für den Preisanstieg

Martina Tatavitto, die bei Galaxus für das Proteinpulver-Sortiment zuständig ist, hat bei den Herstellern und Lieferanten nach den Gründen für die Preisanstiege nachgefragt. Dabei haben sich die Hauptgründe herauskristallisiert.

Einerseits treibt die erhöhte Nachfrage die Preise nach oben, denn immer mehr Menschen nutzen Proteinpulver für den Muskelaufbau, zur Gewichtskontrolle oder als Proteinquelle im Alltag. Dazu kommt das begrenzte Angebot, welches mit dieser Bewegung nicht nachkommt: «Molkereien und Hersteller stossen an ihre Kapazitätsgrenzen. Whey-Protein, ein Nebenprodukt der Käseherstellung, wird zunehmend knapp», heisst es von Galaxus.

Milch
Auch die Milch wird teurer.Bild: shutterstock

Auch die höheren Kosten für Ressourcen machen sich bei den Preisen bemerkbar:

«Steigende Kosten für Milch, Energie und Verpackung schlagen sich jetzt direkt auf die Herstellungspreise nieder. Die Hersteller geben diese Mehrkosten zunehmend an die Kundinnen und Kunden weiter.»
Martina Tatavitto von Galaxus

Gemäss der Expertin werden die Preise vermutlich so hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen.

Das sind die Alternativen

Wer sparen möchte, sollte sein Proteinpulver wechseln. «Wer aufs Geld schaut, könnte Casein oder pflanzliche Pulver testen – sie sind bis zu 40 Prozent günstiger als Whey. Wichtig ist aber, auf den Proteingehalt pro Portion zu achten, der je nach Produkt variiert», erklärt Tatavitto.

Proteinpulver ist Eiweiss in konzentrierter Form, was den Baustoff für Muskeln und die Regeneration darstellt. Auch pflanzliche Pulver aus Erbsen, Reis, Hanf oder Soja wirken zweckmässig und kosten heute rund 40 Prozent weniger als Whey. Dies war vor einigen Jahren noch umgekehrt. Trotzdem machen diese Proteinpulver zusammen nur 3,2 Prozent der Verkäufe aus. Am beliebtesten sind immer noch Pulver mit Molkenprotein.

Vor- und Nachteile

Whey-Protein besteht aus Molke und kann vom Körper schnell verwertet werden. Casein besteht ebenfalls aus Milch, wird vom Körper aber langsamer verdaut. Multiprotein setzt sich aus verschiedenen Proteinquellen zusammen, um die Vorteile der einzelnen Proteinquellen zu kombinieren. Nachteil dabei ist, dass es ein höheres Risiko für Unverträglichkeiten gibt. Pflanzliches Proteinpulver empfiehlt sich bei Allergien und Unverträglichkeiten.

Fitness Symbolbild Gym Mann
Wenn der Muskel sichtbar wachsen soll, macht mehr Proteinzunahme Sinn.Bild: shutterstock

Achtung bei zu viel Proteinzufuhr: Laut Empfehlung des BLV soll pro Kilo Körpergewicht 0,8 Gramm Eiweiss zu sich genommen werden. Da der Eiweissbedarf sehr individuell ist, ist dies jedoch keine strikte Regel, denn Stoffwechsel, Sport oder Alter kann Einfluss darauf nehmen. Beispielsweise Seniorinnen und Senioren, Kinder, Schwangere oder Stillende sollten mehr Protein zu sich nehmen.

(kek)

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