meist klar19°
DE | FR
burger
Wissen
Leben

Botox: Fast jeder zehnte Mann lässt sich Falten wegspritzen

M�nnlicher Patient, der in einer Klinik eine kosmetische Behandlung mit einer Spritze erh�lt, was moderne �sthetik und Selbstpflegepraktiken in einem professionellen Umfeld demonstriert. Male individu ...
Auch Männer spüren den Optimierungsdruck in Bezug auf den eigenen Körper.Bild: IMAGO / Zoonar

«Brotox»: Männer lassen Falten häufiger behandeln als Frauen

Gesundheit, Fitness, Aussehen und selbst die Lebensdauer: Alles wird heutzutage vermessen und optimiert. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat die Hochleistungsgesellschaft genauer untersucht – diese fünf Punkte lassen aufhorchen.
30.05.2026, 22:5330.05.2026, 22:53
Annika Bangerter
Annika Bangerter

Der Schlaf wird getrackt, das Essen wird mit Supplements ergänzt und die Fitness mit Smartwatches vermessen. Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nichts verdeutlicht dies besser als der Megatrend Longevity. Erholung, Genuss und Bewegung sind heute allesamt mess-, vergleich- und somit auch optimierbar. Leistungsdruck herrscht heute nicht mehr bloss am Arbeitsplatz, sondern auch in Bezug auf den eigenen Körper. Doch was macht das mit den Menschen?

Das Gottlieb Duttweiler Institut hat in einer repräsentativen Online-Erhebung rund 3000 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihrer Ernährung, Gesundheit und Schönheit befragt. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) gab an, einen hohen Druck zu verspüren, gut aussehen zu müssen. Davon profitiert die «Wellness-Ökonomie», in der die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Schönheit miteinander verschmelzen und einen gigantischen Markt eröffnen.

Gleichzeitig verweisen die Studienautorinnen und -autoren auf einen Widerspruch, den ihre Resultate deutlich machen: Zwar soll Wellness helfen, gesund, leistungsfähig und schön zu sein. Gleichzeitig wird der Druck nach Wohlbefinden aber selbst zum Stressfaktor. So erachtet die Hälfte der Befragten es als anstrengend, ständig auf Ernährung, Bewegung und Aussehen zu achten. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) fühlt sich manchmal von all den Erwartungen an ein gesundes Leben gar gestresst. Frauen stehen dabei stärker unter Druck als Männer.

Auch diese fünf weiteren Punkte lassen aufhorchen:

Inhaltsverzeichnis
Knapp die Hälfte trackt die eigene GesundheitNahrungsergänzungsmittel sind weitverbreitetMänner nutzen mehr Botox als FrauenDas Wunschalter liegt höher als die LebenserwartungTrotz grossem Optimierungsdruck: Skepsis ist hoch

Knapp die Hälfte trackt die eigene Gesundheit

Fast jede zweite Person (44 Prozent) überwacht mit Geräten und Apps bereits die eigene Gesundheit im Alltag. Am häufigsten werden Schritte gezählt (76 Prozent), die Herzfrequenz gemessen (53 Prozent) oder der Schlaf getrackt (51 Prozent).

Die umstrittenen «Wearables» am Roland-Garros-Turnier

Nahrungsergänzungsmittel sind weitverbreitet

84 Prozent der Befragten schlucken mindestens ein Nahrungsergänzungsmittel. Zu den drei beliebtesten Supplements gehören Mineralstoffe (64 Prozent), Vitamin D (59 Prozent) und weitere Vitamine wie C oder B (57 Prozent). Frauen greifen häufiger zu Nahrungsergänzungsmitteln als Männer. Das könnte mit dem Zeitstress zusammenhängen, schreiben die Studienautorinnen und -autoren: Frauen fühlen sich deutlich häufiger davon betroffen als Männer. Und je grösser dieser Stress ausfalle, umso mehr Nahrungsergänzungsmittel werden gemäss der Studie konsumiert. Auch ein Stadt-Land-Graben zeigt sich bei den Supplements. In den Städten werden sie häufiger eingenommen als in ländlichen Regionen. Auffällig auch: Fast nie wird bloss ein Präparat geschluckt. Im Schnitt werden 3,7 Supplements konsumiert.

Männer nutzen mehr Botox als Frauen

Wie verbreitet Botox unter Männern ist, zeigt sich daran, dass es für dieses Phänomen ein eigenes Wort gibt: «Brotox» (zusammengesetzt aus Bro und Botox). Gemäss den Studienteilnehmenden sollen Männer (8 Prozent) sogar häufiger als Frauen (6 Prozent) Botox nutzen. Auf Nachfrage sagt Christine Schäfer, Studienautorin und Trendforscherin am Gottlieb Duttweiler Institut: «Männer können genauso eitel sein wie Frauen.»

Die Befragung zeige, dass Frauen bei ihrer Schönheitspflege eher auf nicht-invasive, alltägliche Produkte setzen – etwa auf Sonnenschutz, Tages- und Nachtcremes, Peelings oder kosmetische Behandlungen. «Im Vergleich dazu führen Männer weniger Schönheitsrituale durch, die längerfristig Aufmerksamkeit erfordern und scheinen eher offen für schnellere Korrekturen zu sein», sagt Schäfer. So gaben etliche männliche Befragte an, Gesichts-OPs (8 Prozent), Zahnästhetik (18 Prozent) oder Haartransplantationen (7 Prozent) bereits vorgenommen zu haben.

11 Fakten zu Sonnencremes und Sonnenbrand

Das Wunschalter liegt höher als die Lebenserwartung

Bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag noch erleben: Das wünschen sich die Befragten im Median. Dieses Wunschalter liegt rund sechs bis acht Jahre über der aktuellen Lebenserwartung in den Ländern der Studienteilnehmenden – also in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Fast jede fünfte Person (18 Prozent) möchte sogar 100 Jahre oder älter werden.

Um sich das Wunschalter bei guter Gesundheit zu erfüllen, wären die befragten Schweizerinnen und Schweizer bereit, im Schnitt 199 Franken pro Monat auszugeben. Hochgerechnet entspricht dies einem potenziellen Markt von 1,4 Milliarden Franken.

Trotz grossem Optimierungsdruck: Skepsis ist hoch

Der Wellness-Bereich – bestehend aus Ernährung, Fitness und Schönheit – beinhaltet bereits heute eine riesige Produktpalette – von Lichttherapien über Nutricosmetics (Getränke oder Snacks, die mit Kollagen, Biotin oder Antioxidantien versehen sind) bis zur Yoga-Matte, welche die Körperhaltung monitort.

Obwohl der Optimierungsdruck hoch ist, herrscht auch eine grosse Skepsis gegenüber dem angepriesenen Nutzen von Wellness-Produkten. Die Studienautorinnen und -autoren schreiben gar von einer «ausgeprägten Vertrauenskrise». So erachten drei Viertel der Befragten viele Trends im Beauty- und Anti-Aging-Bereich als reine Geldmacherei. Und mehr als die Hälfte (54 Prozent) misstraut den meisten Gesundheitsversprechen. Die Daten zeigen aber auch eine starke Verunsicherung seitens der Konsumentinnen und Konsumenten: Mehr als ein Drittel (39 Prozent) findet es schwierig, zwischen fundierten und übertriebenen Gesundheitsversprechen zu unterscheiden. (bzbasel.ch)

Mehr zum Thema:

Kommentar
Botox-Verbot für Filmstars: Ich will keine iPhone-Faces mehr!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Inspirierende Fitness-Sprüche treffen auf Bilder von Besoffenen
1 / 14
Inspirierende Fitness-Sprüche treffen auf Bilder von Besoffenen
bild: watson/shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bin Fan eines präventives Botox-Protokolls»Schönheitschirurgin erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Der Schweizer Hass auf Klimaanlagen kostet Leben und Geld – nun kippt die Stimmung
Jahrelang galten die Kühlgeräte als unnötiger Luxus und waren verpönt. Das ändert sich nun. Behörden, Betriebe wie die SBB und Hotels denken um.
Mit dem Sommer steigen neben den Temperaturen auch die Preise für Klimageräte. Die Händler nutzen die Sehnsucht nach kühler Luft gnadenlos aus. Bei Digitec Galaxus wird der Bestseller, eine mobile Split-Klimaanlage eines chinesischen Herstellers, derzeit für 1297 Franken angeboten. Im Februar lag der Preis bei 826 Franken.
Zur Story