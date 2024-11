Männer mit traditionellen Rollenbildern haben ein erhöhtes Suizidrisiko

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Männer, die eine starke Konformität mit traditionellen Normen bei Faktoren wie der Kontrolle von Emotionen, Eigenständigkeit und Risikobereitschaft aufweisen, haben im Vergleich zu Männern, für welche traditionelle Maskulinitätsideologien keine wesentliche Rolle spielen, ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Suizidversuche. Dies teilte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Donnerstag mit.

