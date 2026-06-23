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Krankenkassen in der Schweiz: Hierhin sind die meisten gewechselt

Alles aus einer Hand: Die Krankenkassen wollen künftig wieder geeint auftreten.
Die grossen Krankenkassen konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. (Symbolbild)Bild: Christian Beutler / Keystone

Zu dieser Krankenkasse sind 2026 die meisten gewechselt – und hier sind sie gegangen

23.06.2026, 10:2723.06.2026, 10:27

Die Krankenversicherin Helsana hat in diesem Jahr ihre Position als Marktführerin bei der Grundversicherung behauptet. Die CSS ihrerseits verzeichnete das stärkste Wachstum bei der Zahl der Versicherten. Grösste Verliererin ist gemäss einer am Dienstag von Comparis veröffentlichten Analyse die Groupe Mutuel.

Die CSS gewann demnach für das Jahr 2026 90'694 neue Kunden (+6 Prozent) hinzu, womit sich die Gesamtzahl auf 1,56 Millionen Versicherte erhöhte. Helsana ihrerseits verzeichnete einen Zuwachs von 69'000 Personen (+5 Prozent) und zählt nun fast 1,6 Millionen Versicherte. Im Gegensatz dazu verlor die Groupe Mutuel 44'000 Versicherte, was einem Rückgang von 4 Prozent ihres Bestands auf rund 950'000 Versicherte entspricht.

«Es ist bemerkenswert, dass die beiden grössten Krankenversicherer, Helsana und CSS, [...] ihren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz stetig ausbauen», erklärte Felix Schneuwly, Krankenversicherungsexperte beim Vergleichsdienst Comparis in der Mitteilung. Die Analyse stützte sich zudem auf eine im April 2026 durchgeführte Umfrage unter 1034 Personen. (nil/sda)

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