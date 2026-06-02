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Berner Ärztin muss Krankenkassen 135'000 Franken zurückzahlen

Patientin im Rollstuhl, die während einer medizinischen Beratung in einer hellen Klinikumgebung ärztlichen Rat von einer Ärztin erhält, wobei der Schwerpunkt auf der Betreuung und Unterstützung von Be ...
Die Ärztin habe gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit verstossen. (Symbolbild)Bild: imago

Berner Ärztin muss Krankenkassen 135'000 Franken zurückzahlen

02.06.2026, 11:1802.06.2026, 11:18

Eine Berner Ärztin muss 25 Krankenkassen insgesamt 135'000 Franken zurückzahlen. Nach einer Klage der Krankenkassen kam es zu einem Vergleich.

Die Krankenkassen warfen der Ärztin vor, medizinische Leistungen abgerechnet zu haben, die gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit im Krankenversicherungsgesetz verstiessen. Sie forderten eine Rückzahlung dieser erbrachten Leistungen. Das geht aus einem am Montag publizierten Urteil des kantonalen Schiedsgerichts in Sozialversicherungsstreitigkeiten hervor.

Das Verfahren endete nun mit dem gerichtlichen Vergleich. Die Ärztin muss den Betrag in insgesamt 57 Raten zurückzahlen. (nil/sda)

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