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Migros plant neue Teo-Filialen in weiteren Gemeinden

Migros teo
Die Migros-Teo-Läden werden ausgeweitet.Bild: migros.ch

Weitere 24-Stunden-Filialen folgen: Migros erweitert Teo-Lädeli

In Speicher AR können Konsumentinnen und Konsumenten ab nächstem Jahr in einer Migros-Teo-Filiale einkaufen. Auch in weiteren Gemeinden sind die 24-Stunden-Läden geplant.
13.08.2026, 10:5113.08.2026, 10:51

Die Migros erweitert mit einer Filiale in Speicher AR seine Mini-Läden Teo. Die Eröffnung des 24-Stunden-Ladens in der Gemeinde mit 4500 Einwohnern findet nächstes Jahr in einem ehemaligen Postgebäude statt. Grund für die Erweiterung ist die Beliebtheit der kleinen Läden bei der Bevölkerung in der Ostschweiz.

«Wir sind sehr zufrieden mit der positiven Resonanz auf die ersten neun Migros Teos in unserem Wirtschaftsgebiet und haben uns daher entschieden, weitere Standorte zu eröffnen», meint Stefan Isenrich, Migros-Teo-Verantwortlicher bei der Migros Ostschweiz in einer Medienmitteilung.

Auch in Räterschen ZH in der Nähe von Winterthur will die Migros noch dieses Jahr eine Migros-Teo-Filiale realisieren. Gemäss Migros Ostschweiz sind die Standorte in Dörfern lukrativ: «Wir machen sowohl in städtischen Quartieren als auch in kleineren Ortschaften gute Erfahrungen», meint der Sprecher gegenüber dem Blick. Die Eröffnung von weiteren Teo-Läden könnte also für ein neues Dorfladen-Konzept sprechen.

Das ist Migros Teo

Der Migros Teo ist ein junges Einkaufsformat der Migros, das ohne Verkaufspersonal vor Ort auskommt und 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Durch das breite Angebot kann der tägliche Bedarf gut abgedeckt werden. Zur Sicherheit der Kundinnen und Kunden ist der Migros Teo vollumfänglich video- und sensorüberwacht.

Aktuell betreibt die Migros Ostschweiz Standorte in Altenrhein, Bürglen, Kemptthal, Ohringen, Scherzingen, St.Gallen, Wetzikon sowie in den Winterthurer Stadtteilen Lokstadt und Neuhegi. Weitere Standorte sind geplant.

(kek)

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