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Mädchen nach Kollision mit Velo in Balsthal SO erheblich verletzt

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Mädchen nach Kollision mit Velo in Balsthal SO erheblich verletzt

25.08.2026, 14:3125.08.2026, 14:31

Eine 13-jährige Schülerin hat sich bei einer Kollision mit einem Velo in Balsthal SO erheblich verletzt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoss mit einer unbekannten Person auf einem Velo, als das Mädchen einen Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Die Kollision hatte sich zwischen der Filiale von Coop und Migros im Zentrum Balsthals ereignet, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Die 13-Jährige war in Begleitung und wurde nach dem Unfall in ein Spital gebracht.

Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, habe sich die unbekannte Person von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. (dab/sda)

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