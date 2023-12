Krankenkassen zahlen vorsorgliche Brust- und Eierstockentfernung

Bisher wurden beide Eingriffe nur bei Vorliegen von zwei spezifischen Genmutationen vergütet. In den letzten Jahren wurde laut EDI jedoch der Bedarf einer Erweiterung auf weitere Hochrisikogene gemeldet. Deshalb würden ab dem 1. Januar 2024 die Indikationen erweitert und die entsprechenden Gene in einem Referenzdokument aufgeführt.

Gleichzeitig gilt neu «eine genetische Beratung als explizite Voraussetzung für die Vergütung», schrieb das EDI in seiner Mitteilung weiter.

Dies diene der Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs bei Personen mit stark erhöhtem Risiko für diese Erkrankungen, teilte das eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Freitag mit. Die operative Entfernung der Brust und/oder der Eierstöcke sowie Eileiter seien Massnahmen zur Vorbeugung von Krebs.

In Liestal BL hätte am Samstag die Black-Metal-Band Burkhartsvinter auftreten sollen. Der Betreiber des Konzertlokals hat die Gruppe jedoch wieder ausgeladen, wie er am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Grund dafür war, dass er erst spät auf Texte dieser Band aufmerksam gemacht wurde.