Spitäler lassen Röntgenbilder im Ausland auswerten – rechnen aber mit Schweizer Tarifen ab

So umgehen Teleradiologen kantonale Zulassungsstopps

Um überhaupt in der Schweiz arbeiten und hier eine internationale Teleradiologiefirma gründen zu dürfen, müssen Ärzte in einem Kanton der Schweiz eine Berufsausübungsbewilligung haben. Diese ist wegen kantonaler Zulassungsstopps abhängig vom Kanton gar nicht so einfach zu kriegen. Doch die Teleradiologen nutzen eine Gesetzeslücke, die für Versorgungsengpässe gedacht ist und von den Gesundheitsbehörden nicht kontrolliert wird, nämlich die 90-Tage-Regel.



Der Kanton Zürich schreibt über das Gesundheitsgesetz: «Gesundheitsfachpersonen, welche in einem anderen Kanton oder in einem EU- oder Efta-Staat über eine Berufsausübungsbewilligung verfügen und dort tätig sind, können während längstens 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr ihren Beruf im Kanton Zürich ausüben, ohne eine formelle Bewilligung beantragen zu müssen.»



So akquirieren manche Radiologen in einem Landkanton mit lascher Regulierung eine Zulassung, arbeiten faktisch aber in den lukrativen Städten. Laut Insidern kontrollieren die Kantone die Anzahl in anderen Kantonen gearbeiteter Tage kaum – zu aufwendig sei es, diesbezüglich mit jedem Kanton einzeln die Daten abzugleichen. (smr)