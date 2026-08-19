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Stadtspital Zürich behandelt akut Erkrankte neu auch zu Hause

Stadtspital Zürich behandelt akut Erkrankte neu auch zu Hause

19.08.2026, 11:3419.08.2026, 11:34

Patientinnen und Patienten mit bestimmten akuten Erkrankungen können sich nach einer Erstbehandlung im Notfall des Stadtspital Triemli neu auch zu Hause behandeln lassen. Das Angebot setzt das Stadtspital Zürich gemeinsam mit der Hospital at Home AG um.

ARCHIVBILD ZU ZWEI VERDACHTSFAELLEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM CORONAVIRUS IM STADTSPITAL TRIEMLI, AM SONNTAG, 26. JANUAR 2020 - Exterior view of the Zurich City Hospital Triemli, pictured in Zurich, Swi ...
Das Stadtspital Zürich hat eine Veränderung angekündigt.Bild: KEYSTONE

Für Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen wie beispielsweise besonderen Harnwegsinfektionen oder Magen-Darm-Infektionen sowie gewissen Lungenentzündungen könne eine Behandlung zu Hause ebenso sicher sein und Vorteile für die Genesung bringen, teilte das Stadtspital Zürich am Mittwoch mit.

Die Betreuung zu Hause übernimmt die auf diese Versorgungsform spezialisierte Hospital at Home AG in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtspital Zürich und weiteren Gesundheitsdienstleistern wie der Spitex Zürich, wie es weiter heisst. (dab/sda)

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