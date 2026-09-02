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Immo-Firma bietet 55 Millionen Franken für Spital Wetzikon

Immo-Firma bietet 55 Millionen Franken für Spital Wetzikon

Im Bieterstreit um das Spital Wetzikon macht Infracore den nächsten Schritt. Das auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte Unternehmen will die Immobilien des Spitals für 55 Millionen Franken übernehmen.
02.09.2026, 09:1202.09.2026, 09:12

Das Angebot sei bereits am 29. Juli bei der Spitalbetreiberin GZO AG eingereicht worden, teilte Infracore am Mittwoch mit. Vorgesehen ist eine Sale-and-Leaseback-Transaktion. GZO soll das Spital weiterhin betreiben und die Immobilien für zunächst 30 Jahre zurückmieten.

Spital Wetzikon führt die 38-Stunden-Woche ein: Die zwei Mitarbeiterinnen und die Führung des Spital Wetzikon sind zufrieden.
Die Immobilien des Wetzikoner Spitals könnten demnächst übernommen werden. (Symbolbild)Bild: zvg

Infracore will zudem nach einer Stabilisierung des Kerngeschäfts von GZO die etappenweise Fertigstellung des noch nicht vollendeten Erweiterungsbaus finanzieren. Eine Kapitalerhöhung durch die Aktionärsgemeinden sei im Rahmen des Angebots nicht nötig. Zudem soll die Dividende für die Gläubiger gegenüber der bisherigen Lösung deutlich steigen.

Über den Nachlassvertrag stimmen die Gläubiger der GZO AG ab. Dabei entscheiden sie auch darüber, welche Sanierungslösung umgesetzt wird und zu welchen Konditionen ihre Forderungen abgegolten werden. Auch die Dachorganisation der Thurgauer Spitäler Thurmed ist am Spital Wetzikon interessiert. (sda/awp)

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