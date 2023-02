Martin Landolt zieht sich ganz aus der Politik zurück

Zusammen mit Landolt tritt auch Thomas Kistler aus dem Kantonsparlament zurück. Der Sozialdemokrat gehört seit 18 Jahren dem Landrat an. Gemäss der Mitteilung will sich Kistler auf sein Mandat als Gemeindepräsident von Glarus Nord konzentrieren. Der 61-jährige wurde dort 2022 für eine zweite Amtsdauer gewählt. (aeg/sda)

Wie der Glarner Regierungsrat mitteilte, hat er am Dienstag Kenntnis von Martin Landolts Rücktritt genommen. Da er aus dem Nationalrat ausscheide, sei es für ihn nun an der Zeit, Abschied von der Politik zu nehmen, wird Landolt in der Mitteilung zitiert. Der 54-Jährige gehört seit 1998 dem Glarner Parlament an.

Cola, Rivella und Co. verpflichten sich zur freiwilligen Zuckerreduktion

Getränkehersteller und Detailhändler haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 den Zuckergehalt in Süssgetränken, Milchdrinks und Quark um zehn Prozent zu senken. Von einer Salzreduktion in Suppen und Salatsaucen will die Branche hingegen nichts wissen.

Zuerst ging es dem Zucker in Joghurt und Müesli an den Kragen. Nun nimmt der Bund den Quark, die Süssgetränke und die Schoggimilch ins Visier. In all diesen Produkten soll künftig weniger Zucker enthalten sein. Dazu verpflichten sich all jene Detailhändler und Getränkehersteller, welche die Erklärung von Mailand unterzeichnet haben. Während sich Coop, Migros, Emmi, Nestlé und andere Firmen bereits 2015 zur freiwilligen Zuckerreduktion in ihren Produkten bekannt hatten, folgten am Dienstag zehn weitere Unternehmen. Darunter Rivella, Coca-Cola, Ramseier und Volg.