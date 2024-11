Die Oberalppassstrasse zwischen Andermatt UR und Sedrun GR geht am 18. November um 12 Uhr in die Winterpause. Bild: Ralf Meile

Strasse über den Oberalppass schliesst am Montagmittag

Die Oberalppassstrasse zwischen Andermatt UR und Sedrun GR geht am 18. November um 12 Uhr in die Winterpause. Ab dann werden alle fünf Urner Alpenpässe für fünf bis sechs Monate geschlossen sein.

Dies hat die Baudirektion des Kantons Uri am Freitag mitgeteilt. Der Gotthardpass war auf den 14. November gesperrt worden. Am Klausen- und am Furkapass war die Sommersaison am 11. November zu Ende gegangen, diejenige am Sustenpass am 10. November. (sda)