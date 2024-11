Lage im Bündner Bergdorf Brienz stabil – Evakuierung schreitet voran

Die meisten Bewohner von Brienz GR werden in näherer Umgebung untergebracht

Der Berg verhalte sich derzeit ruhig, von einer vor einigen Tagen festgestellten Verlangsamung der Rutschung der Geröll- und Gesteinsschichten könne aber nicht mehr gesprochen werden. Nach wie vor stehe im Raum, dass sich die Lage am Hang mit den Mitte nächster Woche vorhergesagten Niederschlägen weiter destabilisieren könnte. (hkl/sda)

Die beiden Bauernhöfe von Brienz hätten ihre Tiere und Futtermittel inzwischen mehrheitlich evakuiert. Auch der über 500 Jahre alte Flügelaltar aus der Kirche ist inzwischen in seine Einzelteile zerlegt und abtransportiert worden. Er stehe jetzt sicher in seinem Zwischenlager, bestätigte Gartmann.

Am Samstag sind im Bündner Bergdorf Brienz die Evakuierungsarbeiten planmässig vorangeschritten. Es wird damit gerechnet, dass am Sonntagmittag alle rund 80 Einwohnenden und ihre Tiere das Dorf verlassen haben werden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Meine Zitrone hat jetzt mehr Saft» – was Federer mit dem Comeback von Vonn zu tun hat

27-Jährige neue US-Regierungssprecherin +++ Iran dementiert Musk-Treffen in New York

Ok, jetzt wird es aber richtig gruselig mit Elon und Donald

Viel Geld und Todesgefahr – das Wichtigste zum Mega-Fight Mike Tyson vs. Jake Paul

Polarwirbel und erste Langzeitprognosen: So könnte der Winter werden

«Verkaufen für 200 Stutz» – so war der Verkaufsstart der Dubai-Schokolade in der Schweiz

Im Lindt Museum wurden am Samstag die ersten 500 Tafeln der Dubai-Schokolade verkauft. Wir waren vor Ort.

Nach dem internationalen Hype hat Lindt auch eine Schweizer-Version der Dubai-Schokolade herausgebracht. Der Verkauf startete am Samstag um Punkt 09.30 Uhr im Lindt Museum. Einige Leute standen bereits seit 01.30 Uhr in der Nacht an, um eine der 500 Tafeln zu ergattern.