freundlich26°
DE | FR
burger
Schweiz
Häusliche Gewalt

Häusliche Gewalt: Nationalrat will Zwangskontrolle im Strafgesetz

Häusliche verbale Gewalt und Missbrauch, erschöpfte Frau wird von gereiztem Mann verbal angegriffen. Domestic verbal violence and abuse, stressed mature woman hiding from yelling frustrated husband, e ...
Häusliche Gewalt beginne häufig mit Druck und Kontrolle – dem soll der Begriff Zwangskontrolle Rechnung tragen.Bild: imago
Häusliche Gewalt

Häusliche Gewalt: Nationalrat will neuen Begriff im Strafgesetz

16.06.2026, 13:5416.06.2026, 13:54

Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt soll der Begriff der Zwangskontrolle im Straf- und ins Zivilgesetzbuch verankert werden. Der Nationalrat stellt sich hinter eine Forderung aus der FDP-Fraktion.

Mit 128 gegen 65 Stimmen und mit zwei Enthaltungen nahm er am Dienstag eine Motion von Jacqueline de Quattro (FDP/VD) eingereichte Motion an. Vertreterinnen aller Fraktionen hatten den Vorstoss mit unterzeichnet. Die SVP sagte allerdings Nein dazu. Nun entscheidet der Ständerat darüber.

Häusliche Gewalt bedeute nicht nur Schläge und Verletzungen, führte Motionärin Jacqueline de Quattro (FDP/VD) zur Motion aus. Gewalt beginne häufig mit Druck und Kontrolle, einer Kontrolle des Telefons, der Kontakte, der Kleidung. Der Anfang von Gewalt könnten auch Beleidigungen, Herabwürdigung oder soziale Isolation sein.

Besonders Kinder hätten unter einem solchen Klima der Angst in ihren Familien zu leiden. Gemäss der Motion würde sich künftig strafbar machen, wer psychischen Zwang auf jemanden ausübt und die betroffene Person so ihrer Autonomie beraubt.

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Zwangskontrolle – also kontrollierende Verhaltensweisen in einer Beziehung – sei ein Problem, räumte auch Justizminister Beat Jans ein. Der Begriff sei aber weit gefasst und oft schwierig von nicht rechtswidrigen Beziehungsmustern abzugrenzen. Der Bundesrat wolle deshalb auf Schutz und Prävention setzen. (nil/sda)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Häusliche Gewalt
Bundesrätin Baume-Schneider erinnert an Schicksale der Verdingkinder
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt
1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bereue es, Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet zu haben»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Nationalrat will drei Maghrebstaaten asylrechtlich als sichere Staaten einstufen
Vier Staaten in Nordafrika sollen asylrechtlich neu als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat hat dazu eine Motion der SVP-Fraktion angenommen. Allerdings wollte er nicht auch die Türkei zu den sicheren Heimatländern zählen.
Zur Story