Der Pilatus Tower ist 113 Meter hoch. Bild: zvg/oliver stern

Der Pilatus Tower ist fertig – so sehen die Wohnungen aus

Am 1. Oktober endet nach vier Jahren der Bau des höchsten Gebäudes des Kantons Luzern. Im 113 Meter hohen Pilatus Tower gibt es neben Miet- und Eigentumswohnungen auch eine Sauna, einen Fitnessraum und einen Co-Working-Space.

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Nach vier Jahren Bauzeit kommt eines der bedeutendsten Bauprojekte der Zentralschweiz zum Abschluss. Am 1. Oktober können sich die Käuferinnen und Käufer über ihre Schlüssel im Pilatus Tower in Kriens LU freuen. Die Einzüge erfolgen gestaffelt: Während einige Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Wohnungen schon jetzt beziehen, tun dies andere erst nächstes Jahr, heisst es in einer Medienmitteilung vom Immobilienunternehmen Halter AG.

Der Pilatus Tower gehört zum Gesamtprojekt Pilatus Arena. Die Arena und der Helvetia-Tower, die zum Projekt gehören, wurden bereits im vergangenen Jahr eröffnet.

Bis oben hinauf gibt es Balkone. Bild: zvg/oliver stern

Mit 113 Metern ist der Pilatus Tower das höchste Wohngebäude im Kanton Luzern. Mit seinen 36 Geschossen ist das Gebäude weit über Kriens hinaus sichtbar.

So sind die Wohnungen gestaltet

Ab dem achten Obergeschoss befinden sich 167 Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern. Aus einigen der Wohnungen können die Bewohnerinnen und Bewohner den Ausblick auf den Pilatus, die Rigi, die Horwer Seebucht, die Stadt Luzern, den Sonnenberg und die umliegende Landschaft geniessen.

In den obersten Geschossen befindet sich das Sky-Level, exklusivere Wohnungen, die noch grosszügiger gestaltet sind als die restlichen. Zurzeit sind von den insgesamt 167 Eigentumswohnungen noch elf zu haben. Wie teuer die Wohnungen sind, ist unklar. Auf der Website heisst es: «Preis auf Anfrage».

Ein Video einer Musterwohnung in der 35. Etage zeigt, wie man dort oben wohnen kann:

Im unteren Teil des Gebäudes befinden sich 66 kleinere Wohnungen und Apartments mit 1,5- und 2,5-Zimmern. Auch innovative sogenannte «Movement-Wohnungen», ein smartes Wohnkonzept, sind im Gebäudeturm realisiert worden. Dieses Konzept ermöglicht mit verschiebbaren Raummodulen unterschiedliche Wohnsituationen auf kompakter Fläche. Durch Verschieben des Moduls wird je nach Tageszeit der Raum zum Schlaf-, Wohn- oder Arbeitszimmer. Die Movement-Wohnungen sind möbliert und richten sich beispielsweise an junge Erwachsene oder Wochenaufenthalter. Die Miete fängt bei 2000 Franken im Monat an, schreibt die «Luzerner Zeitung».

Die Wohnungen sind offen und lichtdurchflutet. Bild: zvg/oliver stern

Sauna und Fitnessraum

Zum Wohnkonzept des Pilatus Towers gehören auch Räume, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern gleichsam genutzt werden können. Zu den sogenannten «Pilatus Spaces» gehören eine Sauna mit Panoramablick, ein Fitnessraum, Coworking-Bereiche, ein Weinraum, Gästezimmer sowie eine Dachterrasse mit Gartenzimmer. Das urbane Wohnen soll später noch mit einem Restaurant im Erdgeschoss erweitert werden.

(kek)