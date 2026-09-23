Der Kauf von Eigentum war laut Newhome bei jeder dritten Person (33%) der ausschlaggebende Grund für einen Umzug. Bild: www.imago-images.de

So oft zügeln Schweizerinnen und Schweizer in ihrem Leben im Schnitt

Schweizerinnen und Schweizer ziehen in ihrem Leben laut des Immobilienportals Newhome durchschnittlich fünfmal um. Und trotz Wohnungsnot sucht nur rund die Hälfte länger als drei Monate nach einer neuen Wohnung.

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Konkret zogen die 1273 Befragten in der Schweiz wohnhaften Personen zwischen 18 und 79 Jahren im Durchschnitt 4,9-mal in ihrem Leben um. Knapp ein Drittel sei bislang höchstens zweimal umgezogen, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage.

Wenig erstaunlich: Der Anteil jener, die noch nie oder erst einmal umgezogen sind, liegt besonders hoch bei den Befragten unter 29 Jahren. Derweil sind 41 Prozent zwischen drei und fünf Mal umgezogen und 32 Prozent mehr als fünfmal.

Kauf von Eigenheim oft Grund für Umzug

Gerade bei Personen, die auf Mietwohnungen angewiesen sind, ist die Umzugslust aber gedämpft. Denn der Kauf von Eigentum war laut Newhome bei jeder dritten Person (33 Prozent) der ausschlaggebende Grund für einen Umzug.

Über alle Altersgruppen hinweg nennen zudem 24 Prozent eine veränderte Beziehungssituation und 27 Prozent eine veränderte Familienkonstellation als Grund für den letzten Umzug. Für eine neue Arbeitsstelle oder eine Ausbildung sind den Angaben nach 19 Prozent zuletzt umgezogen.

Eher überraschender Befund: Trotz der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt findet fast jede zweite Person ihr neues Zuhause innerhalb von drei Monaten. Ein Viertel werde sogar innerhalb eines Monats fündig und ein weiteres Viertel sucht zwischen einem und drei Monaten. (sda/awp)