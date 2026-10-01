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Olympia 2038 in der Schweiz: Nationalrat stimmt 200-Millionen-Beitrag zu

Federal Councillor Elisabeth Baume-Schneider, middle, poses for a group photo with a banner for the Olympic ticket of Switzerland 2038 and the Swiss delegation during the Opening Event at the House of ...
Swiss Olympic will 2038 die Olympischen Winterspiele in die Schweiz holen.Bild: keystone

Kein Referendum – Nationalrat stimmt 200-Millionen-Franken-Beitrag für Winterspiele zu

01.10.2026, 11:0601.10.2026, 11:06

Der Bund soll die für 2038 geplanten Olympischen Winterspiele und Paralympischen Spiele in der Schweiz mit bis zu 200 Millionen Franken unterstützen können. Der Nationalrat hat sein Einverständnis dazu gegeben. Eine nationale Referendumsabstimmung lehnte der Rat ab.

Der Nationalrat stellte sich am Donnerstag mit 137 zu 40 Stimmen und 14 Enthaltungen hinter die Anträge des Bundesrates. Winterspiele in der Schweiz seien eine einmalige Chance, lautete der Tenor. Nun ist der Ständerat am Zug.

Die Winterspiele sollen in zwölf Jahren in verschiedenen Orten in zehn Kantonen stattfinden. Der Bundesrat will Geld nur zur Verfügung stellen, wenn sich Kantone und Gemeinden mit mindestens demselben Betrag an den Kosten beteiligen.

Der Nationalrat will zusätzliche Umwelt- und Nachhaltigkeitsauflagen machen, die Vorlage aber nach ausführlicher Diskussion nicht dem fakultativen Referendum unterstellen. Er folgte damit der Mehrheit der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, der Finanzkommission und auch dem Bundesrat. (abu/sda)

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