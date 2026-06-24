Zwischen April 2025 und März 2026 wurden somit auf den wichtigsten Schweizer Immobilienportalen rund 17'000 weniger Wohnungen ausgeschrieben. Bild: KEYSTONE

Zahl der Mietwohnungsinserate sinkt gegenüber dem Vorjahr

Auf Schweizer Immobilienportalen waren im März 2026 weniger Mietwohnungen ausgeschrieben als im Vorjahr. Die Insertionsdauer unterscheidet sich je nach Region allerdings stark.

Mehr «Schweiz»

Die Zahl der Mietwohnungsinserate sank laut dem am Mittwoch veröffentlichten Online-Wohnungsindex OWI um 4 Prozent auf 393'897 Inserate. Zwischen April 2025 und März 2026 wurden somit auf den wichtigsten Schweizer Immobilienportalen rund 17'000 weniger Wohnungen ausgeschrieben.

Die Erhebung wurde vom Swiss Real Estate Institute im Auftrag des Verbands der Immobilienwirtschaft Schweiz (SVIT), des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV) sowie des Immobilienportals Newhome durchgeführt.

Rekordtiefe Insertionsdauer in Zürich

Die Dauer der Inserate verlängert sich gleichzeitig um einen Tag auf 24 Tage. Sie unterscheidet sich aber je nach Region stark.

So verkürzt sich die Insertionsdauer in Zürich auf rekordtiefe 12 Tage. Das sei der tiefste je gemessene Wert einer Schweizer Grossstadt seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015.

Demgegenüber inserieren Vermieter in Neuenburg im Durchschnitt 41 Tage. Laut dem OWI ebenfalls ein Rekordwert und so lange wie noch nie seit Beginn der Erhebung.

Mietpreise dämpfen Umzugslust

Der Markt teile sich damit deutlich in zwei Gruppen: In den Städten übersteige die Nachfrage durch Zu- und Umzüge das zu kleine Angebot deutlich. Im Rest der Schweiz sei der Markt derweil entspannter und es stehe ein ausreichendes Angebot zur Verfügung, heisst es.

Grund für die gedämpfte Umzugslust, die zu weniger Inseraten führt, bleibt laut den Angaben die Entwicklung der steigenden Angebotsmieten: «Es ist aktuell noch vorteilhafter für Mietende, in ihren Wohnungen zu bleiben», schreiben die Studienautoren. (sda/awp)