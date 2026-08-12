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Brillen für die Sonnenfinsternis: Lange Warteschlange vor Foto Zumstein

Video: watson/Julia Schwamborn

«Warten noch auf eine Lieferung»: Ansturm auf Zürcher Laden wegen Sonnenfinsternis-Brillen

12.08.2026, 12:3012.08.2026, 12:30

Heute wird die Sonnenfinsternis auch in der Schweiz zu sehen sein. Diese sollte man nicht ohne Schutzbrille beobachten. Kein Wunder also, versuchen viele noch auf den letzten Drücker eine solche Schutzbrille zu ergattern.

Keine Schutzbrille erwischt? So kannst du die Sonnenfinsternis trotzdem sehen

Vor dem Fotofachgeschäft Zumstein hat sich heute eine lange Schlange gebildet und als unsere watson-Redaktorin vor Ort ankam, waren bereits wieder alle Brillen ausverkauft. Die Filialleiterin Alina erklärt, dass sich bereits vor Ladenöffnung eine lange Schlange gebildet hatte. «Wir sind aktuell ausverkauft, warten aber noch auf eine Lieferung aus Deutschland, die am Nachmittag eintreffen sollte».

Video: watson/Julia Schwamborn

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Sonnenfinsternis 2015
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Sonnenfinsternis 2015
Totale Sonnenfinsternis im norwegischen Svalbard. Dieses Bild ist echt.
quelle: epa/ntb scanpix / olav jon nesvold
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Alle wollen noch eine Brille
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