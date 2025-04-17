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Mietzins-Auktion in Zürich: Höchstbietender darf Einfamilienhaus mieten

In Adliwsil ZH wird ein 6.5-Zimmer-Haus per Auktion versteigert.
In Adliwsil ZH wird ein 6.5-Zimmer-Haus per Auktion versteigert.bild: screenshot homegate

Zürcher Miethaus wird per Auktion versteigert

17.04.2025, 10:1118.06.2026, 10:20

Plötzliche Kündigungen und kaum bezahlbare Wohnungen: Das ist zurzeit die Realität in der Schweiz. Vor allem in Städten wie Zürich.

Wie «Inside Paradeplatz» berichtet, setzt ein Mieter aus Adliswil noch einen drauf. Dieser vermietet ein Einfamilienhaus in Adliswil, im Sihltal, eigentlich alles ganz normal. 6,5 Zimmer, einen Garten, eine eigene Garage und eine Mietdauer von mindestens fünf Jahren.

Das 6,5-Zimmer-Haus im Sihltal.
Das 6,5-Zimmer-Haus im Sihltal.bild: screenshot homegate

Der Preis liegt bei 4700 Franken im Monat, plus Nebenkosten. Aber vielleicht wird es auch doppelt so viel. Je nachdem, wer sich alles auf das Haus bewirbt.

Der Vermieter lädt die Interessenten auf seinem Inserat auf Homegate zur Mietzins-Auktion ein. So wird das Haus nach folgendem Motto vermietet: Wer am meisten bietet, erhält es. So will er «eine verbindliche Mietpreisofferte», wie im Inserat steht. Der Vermieter sagt gegenüber «Inside Paradeplatz»:

«Ich sehe das als Möglichkeit, einen marktüblichen Mietzins bei der Erstvermietung festzulegen»

Mittlerweile wurde das Inserat entfernt. Mietpreis-Auktionen seien auf er Platform nicht erlaubt, wie Homegate auf Anfrage von 20min sagt.

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30 Kommentare
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ThrashMetalHead
17.04.2025 11:20registriert Januar 2020
Wer ist eigentlich die Zielgruppe davon?

Wenn ich mir locker fast 5 Riesen für die Miete leisten könnte, würde ich möglichst billig wohnen und 2-3 Jahre das Eigenkapital für einen Kauf ansparen?!
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Donko89
17.04.2025 11:38registriert Mai 2021
Für fast fünf Mille kriegt man doch etwas Schöneres, oder? Kenne mich aber in diesen Sphären nicht so aus.
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Grüner Kobold
17.04.2025 10:38registriert Oktober 2018
Das ist nicht zulässig, Marktmieten sind in der Schweiz nicht erlaubt. Auf den Referenzinsatz Maximal 2% Rendite, alles darüber ist missbräuchliche Mietrendite.
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