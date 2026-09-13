Ruhe, frische Luft und keine Mietkosten: Das gibt es auf Bodie Island. Bild: www.imago-images.de

Hier kannst du gratis wohnen – dafür musst du nur das tun

Immer wieder werden Menschen gesucht, die Sehenswürdigkeiten in Stand halten, Touristen herumführen oder Tieren helfen. Dafür können sie mietfrei wohnen. Solche Angebote gibt es auf der ganzen Welt – auch in der Schweiz.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Leben»

Das Meer vor der Nase, ein spannender Job und gratis Logis: Dieses verlockende Angebot ist kein Scam. Vor Kurzem suchte der National Park Service für einen historischen Leuchtturm in den USA einen Freiwilligen, der dort mietfrei wohnt und den Betrieb betreut. Der Andrang war so gross, dass keine Bewerbungen mehr angenommen wurden, denn eigentlich war die Bewerbungsfrist bis 2027 geplant.

Die gesuchte Person sollte für mehrere Saisons im Point Reyes Lighthouse in Kalifornien 30 Stunden pro Woche den Leuchtturm betreuen und im Besucherzentrum arbeiten. Ausgeschrieben wurde das Ganze auf der Vermittlungsplattform Volunteer.gov.

Ein kleines Paradies auf Erden: Point Reyes Lighthouse. Bild: instagram/pointreyesnps

Laut der «New York Post» könne sich die Person im Gegenzug über eine kostenlose Wohnung nahe dem Besucherzentrum freuen. Nebenkosten, Internet, Möbel, Waschmöglichkeiten und Parkplatz seien inbegriffen. Nur für Essen und ein eigenes Fahrzeug müsse man selbst aufkommen.

Das hätte deine Unterkunft neben dem Leuchtturm sein können. Bild: www.imago-images.de

Falls du auch Lust auf ein solches Erlebnis hast und dir deine Mietkosten sparen möchtest, gibt es zurzeit folgende Angebote:

Leuchtturm in North Carolina

Ebenfalls eine Anzeige für einen Leuchtturm auf Volunteer.gov gibt es für die US-Ostküste, schreibt Focus. Genauer geht es um die Betreuung des Geländes rund um das Cape Hatteras Lighthouse. Da der Turm seit 2025 restauriert wird, soll eine zusätzliche Person helfen, das Gebiet mit heimischen Gräsern und Pflanzen neu zu bepflanzen, zu jäten und einfache Arbeiten rund um einen neuen Wander- und Radweg zu verrichten.

Beim Cape Hatteras Lighthouse lässt es sich leben. Bild: www.imago-images.de

Wer mindestens 32 Stunden pro Woche arbeitet, erhält eine kostenlose Unterkunft. Besitzerinnen und Besitzer eines Wohnmobils können dieses dort gratis abstellen.

Katzen in Syros

Wer lieber mit Tieren arbeitet, könnte auf der griechischen Insel Syros gut aufgehoben sein: Hier werden von der gemeinnützigen Organisation Syros Cats Freiwillige gesucht, die sich um die Strassenkatzen kümmern. Bis Ende September kann man sich noch für Januar bis Juni 2027 bewerben. Mindestens einen Monat sollte man opfern können, schreibt Focus.

Syros ist eine griechische Insel. Bild: www.imago-images.de

Bei 30 Arbeitsstunden pro Woche bekommt man dafür ein Zimmer in einer WG, Frühstück und die Bezahlung der Nebenkosten. Neben dem alljährlichen Ansturm könnten aber folgende Faktoren ein Hindernis darstellen:

Neben Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Pünktlichkeit sollten die Bewerberinnen und Bewerber über 25 Jahre alt sein und 15-Kilogramm-Futtersäcke tragen können. Zudem ist ein Führerschein für den Schaltwagen notwendig sowie das Abschliessen einer umfassenden Reise- und Krankenversicherung.

Beachtet werden muss: Für die Bewerbung wird eine Spende von zehn Euro fällig, die nicht zurückerstattet werden kann. Sie fliesst zu 100 Prozent in das Kastrationsprogramm (TNR).

Wildtierstation Australien

Liebhaber von exotischen Tieren könnten in der Wildtierstation im Northern Territory Australiens auf ihre Kosten kommen. Dort helfen sie auf der Station mitten in der australischen Natur mit. Gekümmert wird sich um verletzte und verwaiste einheimische Tiere wie Kängurus, Wallabys oder verschiedene Vögel.

Geholfen wird Tieren wie Kängurus. Symbolbild: Shutterstock

Die Freiwilligen unterstützen das Team bei der Versorgung und Pflege der Tiere sowie bei alltäglichen Arbeiten auf dem weitläufigen Gelände. Im Gegenzug erhalten sie Unterkunft und Verpflegung.

Man muss aber damit klarkommen, dass der Standort sehr abgelegen ist und nur einmal in der Woche in die Stadt gefahren wird. Ein eigenes Fahrzeug wird nicht akzeptiert, heisst es auf Workaway.

WWOOF – Farmarbeit

Mit dem Programm Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) leben Freiwillige auf Höfen von Gastfamilien auf der ganzen Welt. Neben dem Kennenlernen von ökologischer Landwirtschaft oder dem Erlernen einer neuen Sprache gibt's Kost und Logis gratis.

Die Art des Bauernhofs kann auf der Seite ausgewählt werden. Symbolbild: Shutterstock

Normalerweise helfen Freiwillige an fünf Wochentagen jeweils einen halben Tag bei der Hofarbeit mit. Es gibt jedoch auch Angebote für Kurzaufenthalte von wenigen Tagen. Mit der Bezahlung eines Mitgliedsbeitrags, der je nach Land unterschiedlich hoch ist, tritt die oder der Freiwillige der entsprechenden WWOOF-Landesorganisation bei. Die Kosten für die Reise wie den Flug oder Versicherungen muss man dagegen selbst tragen.

Der ganze Ablauf wird über die WWOOF-Website abgewickelt. Es wird empfohlen, den Aufenthalt mindestens einen Monat im Voraus zu organisieren, im Sommer besser drei Monate davor. In den meisten Ländern gilt ein Mindestalter von 18 Jahren, in einigen sind unter bestimmten Bedingungen auch 16-Jährige erlaubt.

Auch in der Schweiz gibt es Angebote: Auf der Website kann zurzeit aus 140 Höfen ausgewählt werden.

Schloss in Deutschland

Du wolltest schon immer mal Prinz oder Prinzessin sein? In diesem Schloss in Thüringen in Deutschland kommst du dem schon sehr nahe. Dafür musst du nur bei der Instandhaltung des Gebäudes und des Gartens helfen.

Das Schloss wird renoviert. Bild: workaway.info

In dem Renaissanceschloss werden Freiwillige gesucht, die bei der Instandhaltung des Gebäudes und des weitläufigen Geländes mithelfen, zeigt ein Inserat auf Workaway. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Gartenarbeiten, Renovierungs- und Reparaturarbeiten sowie die Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen. Im Gegenzug erhalten die Helfer Unterkunft im Schloss und Verpflegung.

Bevorzugt werden Paare oder reisende Freunde Mitte 20 oder älter.