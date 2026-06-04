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Gstaad ist spitze – das sind die teuersten Ferienwohnungsorte der Alpen

Blick auf Gstaad.
Blick auf Gstaad.Bild: Shutterstock

Gstaad neu an der Spitze – das sind die teuersten Ferienwohnungsorte der Alpen

04.06.2026, 11:2704.06.2026, 11:27

Gstaad ist neu der teuerste Ferienwohnungsort der Alpen. Das Berner Oberländer Feriendorf hat St. Moritz im Engadin von der Spitze verdrängt, während die Schweiz das Preisranking weiterhin klar dominiert. Von den zehn Tourismusorten mit den höchsten Quadratmeterpreisen liegen neun in der Schweiz.

Auf den weiteren Plätzen folgen Verbier, Andermatt und Zermatt, wie aus der am Donnerstag publizierten Ferienwohnungsstudie UBS Alpine Property Focus 2026 hervorgeht. Erst auf Platz 6 folgt mit Courchevel in den französischen Alpen die erste nicht-schweizerische Destination.

Auf den weiteren Plätzen in der Top-10-Liste sind dann wieder Schweizer Orte: Davos/Klosters, Arosa, Flims/Laax und auf Platz 10 die Lenzerheide.

Die höchsten Quadratmeterpreise finden sich in Gstaad – 25'000 Franken kostet dort der Quadratmeter für eine Ferienwohnung im gehobenen Segment, gefolgt von St. Moritz mit 24'000 Franken. In Verbier, Andermatt und Zermatt beginnen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise jeweils bei 21'000 Franken.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das für den gesamten Alpenraum ein Preisanstieg von 4 Prozent – in der Schweiz gar um 6 Prozent. Und die Preise dürften laut den UBS-Experten weiter steigen – neben Italien besonders auch in der Schweiz. (pre/sda)

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