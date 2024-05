Bundesrat unterzeichnet in Widnau SG Staatsvertrag mit Österreich

In den kommenden 27 Jahren werden Schutzbauten erstellt beziehungsweise saniert, und so wird die Abflusskapazität des Rheins von heute 3100 auf künftig 4300 Kubikmeter pro Sekunde erhöht.

Umweltminister Albert Rösti (SVP) und sein österreichischer Amtskollege Norbert Totschnig (ÖVP) haben am Freitag in Widnau SG einen Staatsvertrag für ein Hochwasserschutzprojekt am Alpenrhein (Rhesi) unterzeichnet. Beide Länder sicherten je eine Milliarde Franken zu.

In Peru sind trans Menschen jetzt per Dekret «psychisch krank»

Die peruanische Regierung hat trans Menschen offiziell als «psychisch krank» eingestuft. Jetzt gehen die Leute auf die Strasse.

Peru ist nicht dafür bekannt, besonders offen gegenüber der LGBTQI+-Community zu sein. Im Gegenteil: Homosexualität oder eine trans Identität per se ist zwar nicht strafbar in Peru. Jedoch verzeichnet das Land ein hohes Mass an homophober, transphober und geschlechtsspezifischer Gewalt, wie der britische The Telegraph schreibt.