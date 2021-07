Die Schweiz hilft Tunesien bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Die Humanitäre Hilfe des Bundes schickte am Freitag 15 Atemschutzgeräte und rund 60 Sauerstoffkonzentratoren nach Tunis. Der Wert dieser medizinischen Geräte beträgt rund 335’000 Franken.



Die Hilfslieferung erfolgte auf das Ersuchen der tunesischen Behörden, wie das Aussendepartement EDA am Freitag weiter mitteilte. Ein Flugzeug des Lufttransportdiensts des Bundes startete am Morgen von Dübendorf nach Tunis.



Das Material wird gemäss EDA in Tunis von den örtlichen Behörden in Empfang genommen und auf die verschiedenen Standorte verteilt. Die Schweizer Vertretung in Tunesien stehe in engem Kontakt mit den lokalen Behörden, um eine bedarfsgerechte Verteilung der Hilfsgüter nach humanitären Prinzipien sicherzustellen.

Anfang Juli verzeichnete Tunesien rund 8000 bis 10'000 Neuansteckungen pro Tag. Allein im Juni hatte es mehr als 2000 Corona-Tote gegeben. Viele Kliniken haben keine freien Betten mehr und es mangelt an medizinischer Ausrüstung sowie auch an Impfstoff.



Die Schweiz hat bisher Atemschutzgeräte und Sauerstoffkonzentratoren in die Mongolei, nach Indien, Nepal und Sri Lanka geschickt. (sda)