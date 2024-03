Erneut evakuiert: EuroAirport in Basel. Bild: sda

Euroairport Basel-Mülhausen nach Evakuierung wieder offen

Das Terminal des Euroairport Basel-Mülhausen war am Freitag infolge einer Bombendrohung aus Sicherheitsgründen evakuiert worden – nun ist er wieder offen.

Dies hatte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Das Terminal war zeitweise geschlossen und mehrere Flüge wurden umgeleitet.

In den vergangenen Monaten musste der Flughafen, der auf französischem Boden liegt, schon mehrmals evakuiert werden. Im Oktober 2023 gab es innert sieben Tagen vier falsche Bombendrohungen am Euroairport, eine weitere im Januar dieses Jahres. Zahlreiche Bombendrohungen führten vergangenes Jahr auch zur Evakuierung auf anderen Flughäfen in Frankreich. (sda)